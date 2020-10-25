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Архівний знімок Анджеліни Джолі з оголеними грудьми розбурхав шанувальників

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Анджеліни Джолі - фото 1
Анджеліни Джолі / instagram

Голлівудська красуня Анджеліна Джолі так сексуально виглядає на фото минулих років, що шанувальники – у захваті. Тож фотографія, де актриса майже оголила груди, з'явилося на одній з фан-сторінок зірки.

На архівному кадрі Анджеліна Джолі була одягнена в сукню у стилі спідньої білизни, з неймовірно глибоким декольте. Актриса повернулася боком, засвітивши свій бюст у всій красі.

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Знімок вийшов неймовірно інтимним. У пориві пристрасті Джалі запустила руки у волосся, піднявши їх, що зробило кадр ще пікантнішим. Пухкі губи красуні привернули увагу, а погляд звів з розуму багатьох шанувальників.

"2005. Мені все ще цікаво, на що вона дивилася", – підписали фото автори акаунта.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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