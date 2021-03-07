Даша Астаф'єва спокусила мережу сексуальним вбранням

Українська модель та співачка Даша Астаф'єва захопила шанувальників відвертими фото в Instagram. Секс-бомба продемонструвала ідеальний макіяж і розкішні форми. Її фанати залишилися у захваті від свіжих знімків.

Так, на нових фото Даша Астаф'єва постала у двокольоровому вбранні з екстремальним декольте, яке вигідно підкреслив її розкішні груди. На знімках чітко видно, що 35-річна красуня вирішила проігнорувати бюстгальтер.

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Даша присвятила пост улюбленій косметиці українського бренду, але шанувальників більше привернув її зовнішній вигляд. Користувачі засипали улюбленицю численними компліментами.

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