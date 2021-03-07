Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Інеса Тушканова – найсексуальніша гонщиця України

Вечір неділі стане ще кращим у компанії цієї гарячої штучки. Знайомимо тебе сьогодні з Інесою Тушкановою. Дівчина за освітою гід і психолог, але кар'єру зробила в спорті і модельному бізнесі. Красуня неодноразово знімалася для журналу Playboy. А ще українську гонщицю називають секс-символом автоспорту.

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Зараз Інесі 33, і вона уже встигла стати володаркою кубка СНД з автоперегонів, найкращою гонщицею Кубка Східної Європи, неодноразово ставала призером ралійних європейських етапів. Крім цього, наша сьогоднішня героїня – найшвидша українська гонщиця та єдина пілотеса чемпіонату України з ралі.

До своїх 30 років ексмодель часто знімається у фотосесіях для чоловічих журналів. У 2012 році Інеса отримала титул Playmate of the year від українського Playboy. І Тушканова активно ділиться та регулярно радує свої підписників сексуальними фото. Ось найвідвертіші з них:

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