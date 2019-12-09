Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР

Переможницею міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт в цьому році стала представниця ПАР Зозібіні Тунзі. У трійку фіналісток також потрапили дівчата з Мексики і Пуерто-Ріко. Представляємо добірку спокусливих фото екзотичної красуні.

Представниця ПАР Зозібіні Тунзі стала переможницею міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2019. Про це повідомила прес-служба конкурсу в Twitter.

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The most heart racing portion of the competition is next... Final Word. #MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/HyRTkNx47J — Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019

Відомо, що Зозібіні Тунзі є активісткою по боротьбі з гендерним насильством. А у фінал конкурсу також вийшли дівчата з Мексики і Пуерто-Ріко. Конкурс Міс Всесвіт 2019 проходив в американському місті Атланта, штат Джорджія. Україну на ньому представляла Анастасія Суботу із Запоріжжя.

А зараз знайомтеся ближче із переможницею Міс Всесвіт 2019. Насолоджуйтеся гарячими кадрами Зозібіні Тунзі.

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