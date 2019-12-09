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Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР

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Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 1

Переможницею міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт в цьому році стала представниця ПАР Зозібіні Тунзі. У трійку фіналісток також потрапили дівчата з Мексики і Пуерто-Ріко. Представляємо добірку спокусливих фото екзотичної красуні.

Представниця ПАР Зозібіні Тунзі стала переможницею міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2019. Про це повідомила прес-служба конкурсу в Twitter.

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Відомо, що Зозібіні Тунзі є активісткою по боротьбі з гендерним насильством. А у фінал конкурсу також вийшли дівчата з Мексики і Пуерто-Ріко. Конкурс Міс Всесвіт 2019 проходив в американському місті Атланта, штат Джорджія. Україну на ньому представляла Анастасія Суботу із Запоріжжя.

А зараз знайомтеся ближче із переможницею Міс Всесвіт 2019. Насолоджуйтеся гарячими кадрами Зозібіні Тунзі.

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373036

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373038

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373037

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373039

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373040

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373041

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373042

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373043

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373044

Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР - фото 373045

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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