Зої Кравіц розповіла про початок роботи над сольним альбомом

Актриса та співачка Зої Кравіц розпочала запис свого першого сольного альбому "Vulnerable". Її продюсером став Джек Антонофф, який раніше працював із Тейлор Свіфт.

Як розповідає Hypebae, Кравіц пише музику у студії Electric Lady Studios у Нью-Йорку. Там свого часу записувалися Девід Бові, Лана Дель Рей та Леді Гага. Ця студія звукозапису фігурувала в серіалі "Меломанка", де акторка зіграла головну роль.

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"Я почуваюся вразливою та наляканою, але створення музики робить мене щасливою", – поділилася Кравіц.

Про роботу з Антоноффом Зої відгукнулася як про чудовий і дуже терапевтичний досвід: "Він допомагає мені усвідомити те, що народжується у моїй голові".

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Зої Кравіц стала обличчям новорічної колекції YSL Beauty. До неї увійшли палетка тіней, кремові помади, туш.

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