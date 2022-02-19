Каньє Вест бойкотує стрімінгові сервіси: альбому Donda 2 у мережі не буде

Слухати альбом Каньє Веста можна буде на спеціальному плеєрі

Маємо хорошу і не надто хорошу новину для фанатів Каньє Веста. Хороша: альбом Donda 2 репер незабаром представить. Погана: послухати його на стрімінгових платформах не буде можливості, і ось чому...

Новий альбом Каньє Веста Donda 2 буде доступний лише на пристрої Stem Player. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Це означає, що альбом музиканта не буде представлений на всіх великих стрімінгових сервісах, включаючи Apple Music, Amazon, Spotify та YouTube Music. Про це повідомив Каньє Вест на своєму інстаграмі, а також опублікував фрагмент треку з нової платівки.

"Артисти отримують лише 12% від грошей, які заробляє індустрія. Настав час звільнити музику від цієї деспотичної системи. Настав час взяти контроль у свої руки", – сказав репер.

Зауважимо, що Stem Player – це невеликий пристрій, який дозволяє користувачам керувати вокалом, ударними та басом у треку, а також ізолювати частини треку та додавати ефекти. Замовити його можна на офіційному сайті за 200 доларів, але в Україну гаджет не доставляють.

Сам же альбом Donda 2 має вийти до кінця лютого. Нам же цікаво, наскільки швидко його "злиють" у мережу та почнуть завантажувати з усіляких піратських сайтів.

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