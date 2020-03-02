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Зовнішність нового електрокара Fiat 500 розкрили до прем'єри

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Новий Fiat 500e виглядає сучасніше за свого попередника - фото 1
Новий Fiat 500e виглядає сучасніше за свого попередника

На французькому форумі Worldscoop опубліковані фотографії нового Fiat 500e. Електричний сітікар зберіг формфактор і пропорції попередника, але виглядає значно сучасніше.

Про електричну новинку Fiat немає ніякої інформації, тому можна орієнтуватися на машину попереднього покоління, яку "другий" 500e повинен перевершити за всіма параметрами.

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Колишній електрокар випускався з 2013 по 2017 роки й оснащується одним електромотором, що видає 113 кінських сил і 200 Нм крутного моменту.

Зовнішність нового електрокара Fiat 500 розкрили до прем'єри - фото 389644
Зовнішність нового електрокара Fiat 500 розкрили до прем'єри - фото 389643

Батарея на 24 кіловат-години забезпечувала 500e пробіг у 130-160 кілометрів. За попередньою інформацією, у нового сітікара цей параметр виросте щонайменше удвічі, а то і зовсім складе 400 кілометрів. Також за чутками, 500e залишиться єдиною версією моделі – від варіантів з ДВЗ компанія змушена буде відмовитися через необхідність укластися у нові норми шкідливих викидів.

Зовнішність нового електрокара Fiat 500 розкрили до прем'єри - фото 389642
Зовнішність нового електрокара Fiat 500 розкрили до прем'єри - фото 389641

Ймовірно, офіційна прем'єра нового Fiat 500e відбудеться в найближчі дні. Компанія може наслідувати приклад спорідненої по альянсу FCA Alfa Romeo й представити електрокар у мережі.

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Джерело: Motor
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