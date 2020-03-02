Renault представила електричний кросовер, який може змінювати розміри: відео

Компанія Renault представила концептуальний електричний кросовер Morphoz, що демонструє майбутнє електричної мобільності. Електромобіль побудований на новій модульній платформі альянсу Renault-Nissan. Вона буде використовуватися для створення електромобілів різного розміру і призначення.

Morphoz є автомобіль-трансформер, який може міняти свої розміри при необхідності. У міському режимі його довжина становить 4,4 м, а для подорожей він здатний "вирости" в довжину до 4,8 м. Колісна база змінюється від 2,73 до 2,93 м відповідно. Висота (1,55 м) і ширина (2 м) в обох випадках залишаються незмінними. Як це працює, можна побачити в короткому відеоролику.

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Для пересувань в місті потужність електромотора обмежена 100 кВт (136 к.с.), а живлення йому забезпечує батарея місткістю 40 кВтг. При переході в "туристичний" режим потужність мотора збільшується до 160 кВт (218 к.с.), а за рахунок встановлення ще одного модуля батарей, сумарна місткість АКБ збільшується до 90 кВтг. Запас ходу в міській версії становить 400 км, а з додатковими батареями – до 700 км.

Просторий салон концепту забезпечений поворотним переднім пасажирським кріслом, зв'язком на основі технології 5G, а також різними електронними девайсами, що допомагають "вбити" час у дорозі. Водієві пропонується або керувати автомобілем самостійно, або скористатися функцією автоплілота 3-го рівня.

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