Зовнішній вигляд нового Land Rover Defender розкрили в наборі Lego

У мережі з'явилася фотографія нового конструктора з серії Lego Technic, який розкриває зовнішність позашляховика Land Rover Defender наступного покоління. Прем'єра реального автомобіля відбудеться у вересні.

Як пише сайт The Brothers Brick, набір буде "копією легендарного автомобіля". При цьому дизайн іграшкової машинки дійсно багато в чому перегукується з реальним Defender наступного покоління, фотографії якого, щоправда, в камуфляжі, періодично з'являються в інтернеті.

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На знімках можна помітити численні подібності з конструктором: лінія даху, квадратна "морда", решітка радіатора та розташування шильдика. Єдині відмінності від прототипу – круглі фари і лебідка.

Набір Lego Technic буде складатися з 2573 деталей. Машинка отримає робочу лебідку і кермовий механізм, три диференціали і незалежну підвіску. У висоту іграшковий Land Rover Defender буде досягати 22 сантиметри, в довжину – 42 сантиметри, а в ширину – 20 сантиметрів.

Офіційно вартість поки не оголошували, але The Brothers Brick припускають, що вона досягне 149,99 фунта стерлінгів.

Прототип нового Land Rover Defender представлять публіці у вересні цього року, серійний запуск намічений на 2020 рік. У майбутньому Land Rover перетворить Defender в ціле сімейство, куди увійдуть короткобазна і довгобазна версії, а також пікап.

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