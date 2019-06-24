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Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus

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C4 Cactus перестануть випускати у 2021 році - фото 1
C4 Cactus перестануть випускати у 2021 році

Керівництво Citroen прийняло рішення про припинення випуску кросовера C4 Cactus. Йому на зміну прийде модель з новою назвою і дизайном. Наразі цей автомобіль перебуває в розробці, заявив виданню Top Gear старший віцепрезидент відділу стратегії бренду Ксавьє Пежо.

Виробництво Cactus стартувало у квітні 2014 року. В основу субкомпактного кросовера лягла платформа PSA PF1, а в лінійку моторів увійшли агрегати об'ємом 1,2 і 1,6 літра. Слідом за Європою модель з'явилася в Австралії, Новій Зеландії, Китаї, Південній Африці і Південній Америці.

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Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus - фото 336128

Наразі на європейському ринку представлений рестайлінговий Citroen С4 Cactus 2018 модельного року. Кросовер, який пережив оновлення, позбувся більшої частини м'яких панелей Airbump на кузові – вони залишилися тільки на порогах. Зате автомобіль отримав трициліндровий двигун 1.2 потужністю 130 кінських сил і 120-сильним дизелем.

Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus - фото 336126
Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus - фото 336127

За словами Пежо, ця модель була "грандіозним проєктом компанії, який відповідає її цінностям", але час Cactus добігає логічного кінця. Citroen зупинить випуск кросовера у 2021 році.

Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus - фото 336123
Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus - фото 336124

Про наступника Citroen Cactus відомо, що це буде модель С-класу з новою назвою, а ім'я Cactus у майбутньому може бути використано для новинок іншого сегмента.

Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus - фото 336121
Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus - фото 336122

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Джерело: Top Gear
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