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Nissan зробив електричний фургон для морозива
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Японська компанія Nissan спільно з шотландським виробником морозива Mackie's of Scotland випустила електричний фургон, щоб продемонструвати, як можна позбутися від необхідності використання нафтопродуктів на всіх стадіях виробництва і доставки морозива.
Більшість фургонів для морозива мають дизельні двигуни, від яких працює і холодильна установка, тому на стоянці автомобіль залишається заведеним. Це призводить до великої кількості шкідливих викидів, тому в деяких містах Великобританії вже задумалися над тим, щоб або заборонити такі автомобілі, або обкласти їх додатковими податками, що неминуче відіб'ється на вартості улюблених ласощів літа.
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Nissan придумав рішення цієї проблеми, що дозволяє обійтися без підвищення цін і скоротити шкідливі викиди в атмосферу. Прототип електричного фургона Nissan e-NV200 Ice Cream Van побудований на базі моделі легкого комерційного електромобіля e-NV200. Його електромотор живиться від акумуляторної батареї на 40 кВт·год, а все внутрішнє обладнання – від блоку літій-іонних акумуляторних батарей системи ROAM.
Ice Cream Van здатний проїхати на одній зарядці до 200 кілометрів шляху. У фургоні встановлено два блоки ROAM на 1,4 кВт·год – кожен з них може генерувати пікову потужність до 1 кВт. Заряджати блоки можна як від домашньої електромережі напругою 230 В (зарядка займе близько години), так і від сонячних батарей на даху фургона (від 2 до 4 годин). Морозиво подається зі спеціального люка на борту фургона, продавець при цьому стоїть поруч з автомобілем, а не в ньому.
Таким чином, він не відділений від покупців високим прилавком і може перебувати з ними, так би мовити, віч-на-віч. За морозиво можна розрахуватися готівкою, а також банківською картою або смартфоном через безконтактний термінал. Замість динаміків, з яких зазвичай звучить музика, яка привертає покупців, на концепті встановлена кнопка, яка генерує твіт з точними координатами фургона, які можна подивитися в додатку для смартфона What3Words.
What3Words ділить світ на квадрати розміром 3х3 метри, кожному з яких присвоюється своя назва з трьох слів. Таким чином, споживачі можуть без зусиль знайти фургон з морозивом навіть в парку або на набережній, де звичайні адреси неспроможні точно вказати на місце.
Завдяки тому, що e-NV200 може не тільки споживати енергію з мережі, а й віддавати її назад, власники фургонів можуть отримувати додатковий прибуток взимку, коли морозиво менш популярне.
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