Олег Винник – Ты в курсе: кліп і текст пісні

Олег Винник випустив стильне лірик-відео на нову пісню "Ты в курсе", здивувавши прихильників новим підходом. Дивіться кліп онлайн та вчіть текст на Радіо МАКСИМУМ.

Головний серцеїд української естради Олег Винник потішив шанувальників новенькою танцювальною піснею "Ты в курсе", та нестандартним кліпом. Білявий співак вирішив відійти від складних сюжетів у новому кліпі, тому залишився у кадрі сам з символічними атрибутами.

І ще: Олег Винник представив нову українську пісню Вишиванка (текст)​

"Ти в курсе" – жива, мелодійна пісня, яку дуже добре сприймають люди на концертах у моєму стадіонному турі з однойменною назвою. Легка, танцювальна. Тому ми вирішили, що і відео на цей трек має бути лайтовим", – поділився Винник.



Олег Винник – Ты в курсе: дивіться новий кліп онлайн:



Олег Винник – Ты в курсе: текст і слова пісні:

За одним твоим движением сто оттенков настроения,

А я хочу хочу тебя целовать.

Мне до боли дорогая, но в секунду ты другая,

А я зову тебя танцевать.

[Припев, Олег Винник]:

Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.

Пускай не всё гладко, зато с тобой сладко.

Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.

У нас с тобой лично всё будет отлично.

[Куплет 2, Олег Винник]:

Избегаешь почему-то, как прыжков из парашюта -

Меня боишься ты, как огня.

Снова смехом ослепляешь, приближая отдаляешь меня -

Мне мало ночи и дня!

[Припев, Олег Винник]:

Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.

Пускай не всё гладко, зато с тобой сладко.

Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.

У нас с тобой лично всё будет отлично.

Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.

Пускай не всё гладко, зато с тобой сладко.

Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.

У нас с тобой лично всё будет отлично.

Читайте також: Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас