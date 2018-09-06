Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Олег Винник – Ты в курсе: кліп і текст пісні

  • 76
Олег Винник — Ты в курсе: кліп і текст пісні онлайн - фото 1
Олег Винник — Ты в курсе: кліп і текст пісні онлайн / kanalukraina.tv

Олег Винник випустив стильне лірик-відео на нову пісню "Ты в курсе", здивувавши прихильників новим підходом. Дивіться кліп онлайн та вчіть текст на Радіо МАКСИМУМ.

Головний серцеїд української естради Олег Винник потішив шанувальників новенькою танцювальною піснею "Ты в курсе", та нестандартним кліпом. Білявий співак вирішив відійти від складних сюжетів у новому кліпі, тому залишився у кадрі сам з символічними атрибутами.

І ще: Олег Винник представив нову українську пісню Вишиванка (текст)​

"Ти в курсе" жива, мелодійна пісня, яку дуже добре сприймають люди на концертах у моєму стадіонному турі з однойменною назвою. Легка, танцювальна. Тому ми вирішили, що і відео на цей трек має бути лайтовим", – поділився Винник.

Олег Винник Ты в курсе: дивіться новий кліп онлайн:


Олег Винник Ты в курсе: текст і слова пісні:

За одним твоим движением сто оттенков настроения,

А я хочу хочу тебя целовать.
Мне до боли дорогая, но в секунду ты другая,
А я зову тебя танцевать.

[Припев, Олег Винник]:
Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.
Пускай не всё гладко, зато с тобой сладко.
Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.
У нас с тобой лично всё будет отлично.

[Куплет 2, Олег Винник]:
Избегаешь почему-то, как прыжков из парашюта -
Меня боишься ты, как огня.
Снова смехом ослепляешь, приближая отдаляешь меня -
Мне мало ночи и дня!

[Припев, Олег Винник]:
Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.
Пускай не всё гладко, зато с тобой сладко.
Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.
У нас с тобой лично всё будет отлично.

Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.
Пускай не всё гладко, зато с тобой сладко.
Я знаю, ты в курсе - что ты в моём вкусе.
У нас с тобой лично всё будет отлично.

Читайте також: Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
  • 12:00, 04 вересня
  • 247
Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
  • 11:00, 04 вересня
  • 369
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 4645
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Олег Винник