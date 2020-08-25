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Коронавірус Карантин

Зомбі та труна: у Токіо вигадали новий спосіб зняти стрес

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Як японці знімають стрес - фото 1
Як японці знімають стрес

Японці мають власні методи, як боротись зі стресом, але нові часи вимагають сучасних рішень. Тож у Токіо влаштовують спеціальні постановки з зомбі. Детальніше читайте далі.

Пандемія коронавірусу не найкраще вплинула і на моральний стан людей, адже довелось вводити карантин та дотримуватись правил соціальної дистанції. Для багатьох така обмеженість та самотність стала ще однією причиною для появи стресу. Тому в Японії креативно підійшли до цієї проблеми, адже мешканцям Токіо тепер пропонують позбутись негативу у скляній труні та з зомбі.

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"Труди легко перемістити, тому ми вибрали їх та знайшли ідеальне темне приміщення. Для нас це хороший бізнес, а для відвідувачів – задоволення та адреналін. Пандемія викликає стрес, і ми сподіваємось, що людям стане трохи легше, якщо дати їм добре прокричатись", – пояснюють організатори.

На 15 хвилин кожен охочий може лягти у гріб зі скляною кришкою поки навколо будуть бігати зомбі із бензопилами. Вартість такої атракції складає 800 єн (приблизно 207 гривень). А вигадала це компанія Scare Squad, яка облаштувала для такого антистресу зал відпочинку на одному з автовокзалів у Токіо. До слова, користь від заходу отримують всі, адже ролі зомбі виконують актори з тематичних парків розваг, які залишились без роботи через пандемію.

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Джерело: daily.afisha
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