Чи справді усмішка може покращити самопочуття

Чому варто усміхатись навіть тоді, коли сумно

Існує думка, що навіть дуже поганий настрій можна покращити, якщо почати усміхатись. Чи справді це працює – читайте далі.

Науковці з Університету Північної Австралії вирішили перевірити, чи справді варто усміхатись навіть тоді, коли цього не хочеться. Виявилось, що усмішка реально позитивно впливає на психічний стан людини. Навіть у тих випадків, коли про справжню радість не йдеться зовсім. А все завдяки рухам лицевих м'язів, які змушують організм відчувати хороші емоції.

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"Коли ваші м'язи кажуть, що ви щасливі, то у вас більше шансів побачити світ у яскравіших кольорах. Змушуючи себе усміхатись, ви стимулюєте мигдалеподібне тіло – емоційний центр мозку, який допомагає появі позитивних емоцій", – пояснюють дослідники.

Тож у цьому випадку прикидатись щасливим насправді корисно, адже цей самообман справді допомагає підтримувати психічне здоров'я.

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