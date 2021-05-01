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Золоту Nintendo Wii для Єлизавети ІІ виставили на продаж: її ціна шокує
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У далекому 2009 році компанія THQ здивувала геймерів незвичайним PR-ходом, відправивши королеві Єлизаветі II Nintendo Wii, покриту 24-каратним золотом. Її Величність відхилила подарунок, і консоль потрапила до рук колекціонерів. Тепер же шикарний пристрій пропонують усім охочим за значну ціну.
Золоту Nintendo Wii виставив на eBay колекціонер ім'я Донні Філлерап з Нідерландів. Він розповів, що отримав консоль у 2017 році, і зараз вона в практично ідеальному стані, за винятком декількох потертостей на контролері. Просить він за неї аж ніяк не скромну суму у $ 300 тисяч.
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Чому королева Єлизавета II відхилила такий розкішний подарунок, невідомо, зате поточний власник відразу пояснив продаж золотої Nintendo Wii. За словами Філлерапа, йому треба було облаштувати власне житло – місце, де він міг би відпочивати від роботи. А в такій ситуації $ 300 тисяч зайвими не бувають.
Нагадаємо, що золота Nintendo Wii – не найдорожчий ігровий товар у сфері колекціонування. Нещодавно за картридж Super Mario Bros. віддали $ 660 тисяч. Поки що це найдорожча відома угода в індустрії.
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