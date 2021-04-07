Копію гри Super Mario продали на аукціоні за рекордну суму

Ще нерозпакована копія класичної гри Super Mario Bros. для NES пішла з молотка 2 квітня. Продукт Nintendo в оригінальній упаковці продали за 660 тисяч доларів.

Як повідомляє АР, копія Super Mario Bros. – одна з перших ігор, які надійшли в продаж в США в новій для того часу упаковці – затягнута в плівку. Проданий екземпляр придбали в кінці 1986 року. Як стверджує анонімний продавець, гру купили у свій час як різдвяний подарунок і весь цей час вона пролежала нерозпакована у шухляді стола.

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Всього колекціонери налічують 11 різних варіантів упаковки Super Mario Bros.

Примітно, що сума у 660 тисяч доларів більш ніж в чотири рази перевищила попередній рекорд продажу аналогічної гри, яка була випущена у 1987 році.

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