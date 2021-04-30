Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень Холостяк

Погана новина для власників PlayStation 5: S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде для цієї консолі

  • 5
S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде на PS5 - фото 1
S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде на PS5

Багато років S.T.A.L.K.E.R. вважався надбанням PC-геймерів. Що цілком логічно, адже ігри серії ніколи не виходили на консолях. Проте автори саги здивували фанатів, анонсувавши реліз сиквела не тільки на комп'ютерах, а й на системі Xbox.

Щоправда, у нас є невтішні новини для власників PlayStation 5. На їхню консоль, за словами GSC, гра не вийде, пише GamingBolt.

Це цікаво: Коп побив рекорди на загубленій Nintendo Switch перед поверненням консолі власникам

У розмові з порталом представники компанії заявили, що у команди немає планів на реліз PS5-видання S.T.A.L.K.E.R. 2. Конкретних пояснень незвичайного в нинішні часи рішення не було, проте розробники підкреслили, що головним фактором для GSC Game World став випуск шутера у Game Pass.

"Ми зосереджені на версії для Xbox Series X / S", – заявив співробітник GSC.

Нагадаємо, що на анонс напівміфічної S.T.A.L.K.E.R. 2 чекали понад 10 років. Однак проєкт протягом тривалого часу перебував у сплячці. Лише в останні 2 роки проєкт нарешті почав подавати ознаки життя. І, якщо вірити останнім (непідтвердженим) чутками, прем'єра довгоочікуваного бойовика може бути вже не за горами.

Читайте також: Resident Evil Village: дивіться новий трейлер культової гри

пропозиції партнерів
Новини