Погана новина для власників PlayStation 5: S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде для цієї консолі

Багато років S.T.A.L.K.E.R. вважався надбанням PC-геймерів. Що цілком логічно, адже ігри серії ніколи не виходили на консолях. Проте автори саги здивували фанатів, анонсувавши реліз сиквела не тільки на комп'ютерах, а й на системі Xbox.

Щоправда, у нас є невтішні новини для власників PlayStation 5. На їхню консоль, за словами GSC, гра не вийде, пише GamingBolt.

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У розмові з порталом представники компанії заявили, що у команди немає планів на реліз PS5-видання S.T.A.L.K.E.R. 2. Конкретних пояснень незвичайного в нинішні часи рішення не було, проте розробники підкреслили, що головним фактором для GSC Game World став випуск шутера у Game Pass.

"Ми зосереджені на версії для Xbox Series X / S", – заявив співробітник GSC.

Нагадаємо, що на анонс напівміфічної S.T.A.L.K.E.R. 2 чекали понад 10 років. Однак проєкт протягом тривалого часу перебував у сплячці. Лише в останні 2 роки проєкт нарешті почав подавати ознаки життя. І, якщо вірити останнім (непідтвердженим) чутками, прем'єра довгоочікуваного бойовика може бути вже не за горами.

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