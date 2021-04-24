Коп побив рекорди на загубленій Nintendo Switch перед поверненням консолі власникам

Житель міста Баунтіфул, що у штаті Юта, знайшов в парку Nintendo Switch і передав його поліції. Співробітники департаменту вирішили пограти на консолі, перш ніж передати її законним власникам.

Представник поліцейської дільниці у Баунтіфулі Жубер написав у Twitter, що побив всі рекорди в іграх власника Switch, а також витратив усі золоті монетки, якими можна оплачувати частину вартості ігор в цифровому магазині. Він вказав номер справи, за допомогою якого власники могли б забрати консоль.

І ще: У Google Play з'явився емулятор культової Nokia N-Gage: відео

Пізніше у Twitter поліцейської дільниці повідомили, що консоль все-таки повернули власникам. Але перед цим інший поліцейський Сенборн встиг пограти, а також повернути частину витрачених Жубером монеток.

"Мейсон і Алі, хтось знайшов ваш Nintendo Switch у парку Норт-Каньйон і передав його нам. Я побив всі ваші рекорди і витратив всі золоті монети. Тепер мені нудно, так що ви можете прийти і забрати консоль. Номер справи – 21-1094. Жубер".

Mason and Ali, someone found your Nintendo Switch at North Canyon Park and turned it in to us. I’ve beaten all your high scores and spent all your gold coins and I’m bored now so you can come pick it up. The case number its under is 21-1094. - Joubert — BountifulCityPD (@bountifulcityPD) April 20, 2021

Читайте також: Ігрові консолі PlayStation 4 виходять з ладу по всьому світу: у чому проблема