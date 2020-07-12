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Золоті руки: дивіться, як зі шматка дерева зробили точну копію Audi Q7
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Автор YouTube-каналу Woodworking Art зробив зі шматка дерева точну копію оновленого Audi Q7. Деталізація вражає: у масштабній моделі опрацьовані найдрібніші деталі, відкриваються двері, капот і багажник, є імітація склопідйомників, розроблена пружинна підвіска і кермові механізми.
Іграшкову модель рестайлінгової Audi Q7 створювали "на око" – використовувалися тільки фотографії кросовера з мережі, а ніякої технічної документації концерну Volkswagen в умільця не було.
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Попри ненауковий підхід, копія вийшла дуже схожою на оригінал: дотримані пропорції, збережені форми кузова і виштамповки, а дисбаланс вносять лише дуже дрібні деталі, які складно відтворити з дерева столярним інструментом, наприклад, оптика і шильдики.
Процес створення дерев'яної копії Audi Q7 вражає:
Число підписників каналу Woodworking Art росте у геометричній прогресії: з квітня на вмілого ентузіаста підписалося понад 1 мільйона користувачів мережі, загальне число підписників перевищило позначку 1,5 мільйона. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ролик з масштабною дерев'яною моделлю Land Cruiser Prado. От він уже набрав майже 100 мільйонів переглядів за два місяці.
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