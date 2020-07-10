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Максимум футуризму: на відео показали електричний кросовер Nissan Ariya

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У мережу виклали відеотизер Nissan Ariya - фото 1
У мережу виклали відеотизер Nissan Ariya

Напередодні дебюту серійного електрокара Ariya компанія Nissan опублікувала відеотизер, в який увійшли кадри з тестових заїздів засніженими просторами, а також по асфальтованій дорозі. Дивіться, що підготували для нас японці.

Проморолик завершується затемненим силуетом Ariya з запаленими світлодіодними фарами і "бумерангами" денних ходових вогнів з боків декоративної решітки-"щита".

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Товарний кросовер, який конкуруватиме з Tesla Model Y, майже ідентичний з однойменним концептом з лаконічним дизайном, показаним торік на автосалоні в Токіо. Він, своєю чергою, запозичив багато рис у більш раннього шоукара під назвою IMx.

На тизері видно, що Ariya отримала аналогічні з концептом повітрозабірники, а також чорні пластикові накладки на бокових спідницях і колісних арках.

У базі моделі лежить нова платформа CMF-EV, розроблена спеціально для електричних автомобілів. У рух Ariya призводять два мотори Nissan e-4ORCE – по одному на кожній осі. Кросовер отримав шосейний автопілот ProPilot 2.0 з функціями руху "без рук". Система також вміє з'їжджати з багатополосних магістралей і дистанційно паркувати автомобіль.

Очікується, що першим ринком збуту для Nissan Ariya стане рідна Японія. Потім автомобіль з'явиться в інших країнах – в Китаї, Європі та США.

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Джерело: Motor
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