Koenigsegg зняв короткометражний бойовик про супергібрид Regera

Koenigsegg представив короткометражний фільм, головна роль в якому дісталася 1500-сильному гібриду Regera, а решта – співробітникам шведської компанії.

Міні-бойовик починається з кадрів, на яких суперкар з любов'ю миє засновник і глава компанії Koenigsegg Крістіан фон Кенігсегг, який грає у фільмі сам себе. Від приємною рутини його відволікає якась Вероніка, яка бажає придбати автомобіль. Однак Крістіан не горить бажанням розлучатися з коханою Regera.

Це цікаво: Названі українські ціни кросовера Skoda Kamiq

Отримавши відмову, Вероніка лютує і виконує план з викрадення автомобіля з кодовою назвою Time to Reign – "Час царювати". Як в будь-якому справжньому бойовику, у фільмі Koenigsegg не обійшлося без вибухів, але постраждати від них призначено не Regera, а старенькому Volvo.

Koenigsegg Regera надає руху 5,0-літровий твін-турбо V8, що працює спільно з трьома електродвигунами і власної трансмісією компанії Koenigsegg Direct Drive (KDD). У сумі мотори гібрида видають до 1500 кінських сил і 2000 Нм крутного моменту. На розгін з місця до 100 кілометрів на годину Regera витрачає 2,8 секунди.

Минулої весни Koenigsegg представила дві новинки: гіперкар Jesko Absolut і чотиримісний мегакар Gemera, оснащені силовими установками з максимальною потужністю 1727 і 1600 кінських сил відповідно.

Читайте також: Буде щось захоплююче: Koenigsegg і Polestar об'єднались для спільного проєкту