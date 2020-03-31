Точна дерев'яна копія Toyota Land Cruiser підірвала мережу: відео

Справжній фурор в соцмережах викликав дерев'яний Toyota Land Cruiser 200. Майже за два тижні відео, на якому показують створення моделі. переглянули понад 25 мільйонів разів.

Столяр з В'єтнаму показує на ролику процес створення дерев'яної моделі позашляховика Toyota Land Cruiser 200. Необроблені дошки в його руках за кілька хвилин змонтованої зйомки перетворюються в автомобіль.

І ще: Роналду придбав неймовірну Bugatti за 9,5 мільйона євро

Спочатку столяр видрукував зображення автомобіля в потрібному масштабі, потім виточив з дощок всі деталі і скріпив їх шурупами та клеєм. Зменшена модель з дерева повністю повторює оригінал. Також, у неї відкриваються всі двері і повертаються колеса.

Читайте також: Водій на 3 дні самоізолювався в автомобілі через коронавірус