Золоті правила здорового схуднення: як отримати тіло своєї мрії

Емоційне і фізичне виснаження веде не тільки до зайвої ваги, але і до проблем зі здоров'ям: як фізичним, так і психологічним. Як же виправити ситуацію?

Дієтологи запропонували топ методик для підвищення психологічного імунітету:

Впорядкувати своє харчування, прибрати зайві перекуси і інші варіанти придушення нудьги. Вашому організму шалено важливі паузи між прийомами їжі, це важливо і для ваших гормонів, які теж впливають на набір ваги, паузи важливі не тільки в їжі. Але і в інформаційному навантаженні з новин, соцмереж і т.д.

Налагодити свій сон. Режим роботи не дає можливості нам спати достатню кількість часу (епідемія недосипання). А зв'язок сну і зайвої ваги шалено важливий, сюди ж зв'язок наших емоцій і кортизолу: лягаємо раніше спати – худнемо – менше на ніч новин.

Фізична активність. Так, ми рухаємося набагато менше, і від цього теж частина проблем! Спорт має бути в задоволення. Знайдіть для себе оптимальний варіант, ходьба, плавання, підйом по сходах вашого будинку на 16 поверх – теж чудовий варіант. Важливо, щоб він був.

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