Золота Дзига 2020: оголошено найкращий український фільм

У неділю, 3 травня, відбулася щорічна церемонія нагородження Національної кінопремії "Золота Дзиґа", яка в цьому році пройшла в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. І уже відомо, який український фільм став найкращим.

Так, у номінації "Найкращий фільм" перемогла стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча, яка була серед лідерів за найбільшою кількістю номінацій.

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Сюжет фільму розгортається навколо фрілансера Вадима Ротта, який взявся за незвичайну роботу – запис звуків тварин із Закарпаття. Головний герой вирушає на втілення своєї нової мрії разом з мамою, яка ускладнює цю подорож своїм надмірним піклуванням. Її теж можна зрозуміти, адже, крім сина, у неї нікого немає і вона не хоче залишитися самотньою. У подорожі за головним трофеєм – звуками рахівського крижня – сім'ї доведеться пройти кілька істерик і знайти взаєморозуміння.

"Мої думки тихі" – дивіться трейлер онлайн:

Крім цього, виконавиця однієї з головних ролей – Ірма Вітовська – перемогла в номінації "Найкраща актриса".

"Хочу подякувати всій команді фільму "Мої думки тихі". Режисера Антоніо Лукича, який обрав мене "мамою" для фільму. Андрія Лідаговського, для якого я стала цією мамою. Для нас усіх це був дивовижний час зйомок. Я щаслива, що приєдналася до цієї картині. І щаслива, що у мене джекпот – вже другий рік я отримую "Золоту Дзиґу!" – поділилася Ірма Вітовська.

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