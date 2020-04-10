Фільм Віддана виклали в онлайн: де дивитись українську стрічку

Романтична та вишукана екранізація роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія" сподобалась тисячам українських глядачів. Утім, якщо ви не змогли побачити її в кінотеатрі, то зараз у вас є ідеальна нагода надолужити втрачене. У мережу виклали фільм "Віддана". Розповідаємо, як і де переглянути фільм!

10 квітня у відкритому доступі з'явився фільм "Віддана", над яким працювала продюсерка Надія Зайончковська. Переглянути стрічку можна на кількох популярних платформах, тож не зволікайте!

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Якщо ви не змогли сходити в кінотеатр або хочете знову переглянути фільм "Віддана" – можете насолодитися ним, не виходячи зі своєї оселі. Це можна зробити на платформах: MEGOGO, SWEET.TV, OLL.TV і 1+1 VIDEO.

Віддана – дивіться онлайн екранізацію роману Софії Андрухович

Дивіться трейлер фільму "Віддана":

Для того, щоб отримати можливість переглянути фільм "Віддана" потрібно зареєструватися на одному з ресурсів. Доступ до стрічки коштує від 69 гривень у залежності від якості.

Дивіться фільм Віддана на онлайн-платформі Megogo

"Нарешті глядачі в Україні мають можливість подивитися фільм "Віддана" на легальних онлайн платформах – MEGOGO, SWEET.TV, OLL.TV і 1+1 VIDEO. Після завершення прокату ми отримали неймовірну кількість повідомлень в месенджери соціальних сторінок проєкту з питаннями коли і де можна подивитися фільм онлайн. Ми розуміли, що багато хто хоче переглянути фільм знову, і є ті, хто не встиг побачити стрічку в кінотеатрах. У зв'язку з реаліями карантину, з них зараз онлайн-простір – це поки єдина можливість продовження життя фільму. Тому раді, що фільм представлений на всіх основних онлайн платформах. Спасибі глядачам за терпіння і бажання дивитися українське кіно на легальних ресурсах", – розповідає продюсер "Відданої" Надія Зайончковська.

Залишайтесь вдома та насолоджуйтесь естетикою неймовірного фільму "Віддана". Гарантуємо, що після нього ви захочете почати готувати надзвичайні українські смаколики ;)

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