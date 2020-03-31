Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома

Останнім часом українське кіновиробництво стало продуктивнішим, що забезпечило глядачам багато нових українських фільмів. Ось список з 15 стрічок, які можна дивитись онлайн у вільному доступі. Не нудьгуйте на карантині!

Щоб не підтримувати незаконні способи перегляду кіно, ви можете надати перевагу онлайн-перегляду, який доступний та абсолютно законний. Це українські фільми, які варто переглянути!

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Плем'я

Рік: 2014

Режисер: Мирослав Слабошпицький

Де дивитися: YouTube

Сюжет. Головні герої, Аня та Сергій, мають порушення слуху. Вона – повія, а він намагається стати бандитом. Разом вони хочуть відшукати своє місце на кримінальній мапі столиці.

Дике поле

Рік: 2018

Режисер: Ярослав Лодигін

Де дивитися: OLL.TV, Sweet.tv

Сюжет. Фільм зняли на основі книги "Ворошиловград", яку написав Сергій Жадан. Головний герой Герман отримав дзвінок і тепер вимушений їхати додому. На малій Батьківщині в нього тепер є автозаправна станція, яку залишив його брат. Тож він повинен нею опікуватися. У рідному містечку Герман починає згадувати старе життя – наново знайомиться з друзями свого дитинства, не дає себе образити місцевим авторитетам та боронить своє.

Кіборги

Рік: 2017

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

Де дивитися: Megogo

Сюжет. Фільм знятий на основі реального епізоду з історії України – оборона Донецького аеропорту українськими військовими під час російсько-української війни у вересні 2014 року. В цій історії глядач побачить бойове чергування добровольців у найнапруженіший момент оборони летовища.

Додому

Рік: 2019

Режисер: Наріман Алієв

Де дивитися: OLL.TV

Сюжет. Це історія у стилі роудмуві – батько та син їдуть у машині до Криму. Мета – поховати старшого сина та брата, який загинув під час українсько-російської війни.

Українські шерифи

Рік: 2015

Режисер: Роман Бондарчук

Де дивитися: Divan TV

Сюжет. На Херсонщині бракує працівників поліції, які б наглядали за порядком. Головні герої Віктор та Володя вирішують все взяти у свої руки. І тепер вони – це влада.

Герой мого часу

Рік: 2018

Режисер: Тоня Ноябрьова

Де дивитися: 1+1 Video, OLL.TV, Sweet.tv

Сюжет. Це українська комедія про "панаєхавших" у Київ – столицю України! Один таким столичним гостем виявився Жорік. Він доставляє воду на замовлення, але це лише початок його перспективної кар'єри в Києві.

Мої думки тихі

Рік: 2019

Режисер: Антоніо Лукіч

Де дивитися: OLL.TV

Сюжет. Це українська комедія про нас всіх. Головний герой Вадим записує різні звуки, чим і заробляє. Одного разу він отримує замовлення записати голоси українських тварин, адже інші абсолютно не підходять. Тож Вадим повертається в Ужгород. У рідному Закарпатті він розпочне свою роботи з дивовижними тваринами та... мамою.

Вулкан

Рік: 2018

Режисер: Роман Бондарчук

Де дивитися: Takflix

Сюжет. В Україні є Дикий Південь, який разюче вплинув на Лукаса. До речі, він перекладач ОБСЄ, якого відправили у херсонські степи. Після цієї зустрічі та знайомства, він починає по-новому дивитися на життя.

Ціна правди

Рік: 2019

Режисер: Агнєшка Голланд

Де дивитися: Sweet.tv

Сюжет. Журналіст Ґарет Джонс представляє видання Western Mail. Його мета – поїхати в Радянський Союз та написати інтерв'ю зі Сталіним. Він отримав дозвіл на відвідини, але йому заборонили перебувати в України. Він порушив цю заборону та побачив на власні очі, а пізніше розповів світові про Голодомор як геноцид українського народу.

Захар Беркут

Рік: 2019

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн

Де дивитися: Sweet.tv

Сюжет. Фільм знятий на основі повісті "Захар Беркут", яку написав Іван Франко. Це історія про те, як Карпати протистояли монгольській навалі. Карпатські жителі проти ординців.

2020: Безлюдна країна

Рік: 2018

Режисер: Корній Грицюк

Де дивитися: Takflix

Сюжет. Уявіть майбутнє України. Ось воно – 2020 рік, лише вісім осіб населення. Всі інші покинули країну, адже ввели безвізовий режим.

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Рік: 2018

Режисер: Надія Парфан

Де дивитися: Takflix

Сюжет. Головний герой Іван Васильович не лише головує у профспілці комунального підприємства, а й керує хором, який є у цій установі. Це повнометражний документальний фільм про українську народну пісню, яка є ще тою зброєю.

Гуцулка Ксеня

Рік: 2018

Режисер: Олена Дем'яненко

Де дивитися: Takflix

Сюжет. Головний герой отримує заповіт від батька, який був американським мільйонером українського походження. Проте є одне "але" – отримати спадок можна лише тоді, якщо герої поїде на малу батьківщину батька та одружиться з українкою.

Коли падають дерева

Рік: 2018

Режисер: Марися Нікітюк

Де дивитися: Takflix

Сюжет. За вікном 90-ті, він – бандит, якого кличуть Шрам, вона – провінційна дівчина, вони – понад усе хочуть втекти з цієї реальності, від родин та він часу.

Заповідник Асканія

Рік: 2019

Режисер: Андрій Литвиненко

Де дивитися: Takflix

Сюжет. Це Асканія-Нова! Це найбільший степовий заповідник у Європі. У центрі історії – намагання чотирьох ентузіастів зберегти та врятувати цей заповідник.

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