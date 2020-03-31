На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
- 43
Останнім часом українське кіновиробництво стало продуктивнішим, що забезпечило глядачам багато нових українських фільмів. Ось список з 15 стрічок, які можна дивитись онлайн у вільному доступі. Не нудьгуйте на карантині!
Щоб не підтримувати незаконні способи перегляду кіно, ви можете надати перевагу онлайн-перегляду, який доступний та абсолютно законний. Це українські фільми, які варто переглянути!
І ще: Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
Плем'я
- Рік: 2014
- Режисер: Мирослав Слабошпицький
- Де дивитися: YouTube
Сюжет. Головні герої, Аня та Сергій, мають порушення слуху. Вона – повія, а він намагається стати бандитом. Разом вони хочуть відшукати своє місце на кримінальній мапі столиці.
Дике поле
- Рік: 2018
- Режисер: Ярослав Лодигін
- Де дивитися: OLL.TV, Sweet.tv
Сюжет. Фільм зняли на основі книги "Ворошиловград", яку написав Сергій Жадан. Головний герой Герман отримав дзвінок і тепер вимушений їхати додому. На малій Батьківщині в нього тепер є автозаправна станція, яку залишив його брат. Тож він повинен нею опікуватися. У рідному містечку Герман починає згадувати старе життя – наново знайомиться з друзями свого дитинства, не дає себе образити місцевим авторитетам та боронить своє.
Кіборги
- Рік: 2017
- Режисер: Ахтем Сеітаблаєв
- Де дивитися: Megogo
Сюжет. Фільм знятий на основі реального епізоду з історії України – оборона Донецького аеропорту українськими військовими під час російсько-української війни у вересні 2014 року. В цій історії глядач побачить бойове чергування добровольців у найнапруженіший момент оборони летовища.
Додому
- Рік: 2019
- Режисер: Наріман Алієв
- Де дивитися: OLL.TV
Сюжет. Це історія у стилі роудмуві – батько та син їдуть у машині до Криму. Мета – поховати старшого сина та брата, який загинув під час українсько-російської війни.
Українські шерифи
- Рік: 2015
- Режисер: Роман Бондарчук
- Де дивитися: Divan TV
Сюжет. На Херсонщині бракує працівників поліції, які б наглядали за порядком. Головні герої Віктор та Володя вирішують все взяти у свої руки. І тепер вони – це влада.
Герой мого часу
- Рік: 2018
- Режисер: Тоня Ноябрьова
- Де дивитися: 1+1 Video, OLL.TV, Sweet.tv
Сюжет. Це українська комедія про "панаєхавших" у Київ – столицю України! Один таким столичним гостем виявився Жорік. Він доставляє воду на замовлення, але це лише початок його перспективної кар'єри в Києві.
Мої думки тихі
- Рік: 2019
- Режисер: Антоніо Лукіч
- Де дивитися: OLL.TV
Сюжет. Це українська комедія про нас всіх. Головний герой Вадим записує різні звуки, чим і заробляє. Одного разу він отримує замовлення записати голоси українських тварин, адже інші абсолютно не підходять. Тож Вадим повертається в Ужгород. У рідному Закарпатті він розпочне свою роботи з дивовижними тваринами та... мамою.
Вулкан
- Рік: 2018
- Режисер: Роман Бондарчук
- Де дивитися: Takflix
Сюжет. В Україні є Дикий Південь, який разюче вплинув на Лукаса. До речі, він перекладач ОБСЄ, якого відправили у херсонські степи. Після цієї зустрічі та знайомства, він починає по-новому дивитися на життя.
Ціна правди
- Рік: 2019
- Режисер: Агнєшка Голланд
- Де дивитися: Sweet.tv
Сюжет. Журналіст Ґарет Джонс представляє видання Western Mail. Його мета – поїхати в Радянський Союз та написати інтерв'ю зі Сталіним. Він отримав дозвіл на відвідини, але йому заборонили перебувати в України. Він порушив цю заборону та побачив на власні очі, а пізніше розповів світові про Голодомор як геноцид українського народу.
Захар Беркут
- Рік: 2019
- Режисер: Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн
- Де дивитися: Sweet.tv
Сюжет. Фільм знятий на основі повісті "Захар Беркут", яку написав Іван Франко. Це історія про те, як Карпати протистояли монгольській навалі. Карпатські жителі проти ординців.
2020: Безлюдна країна
- Рік: 2018
- Режисер: Корній Грицюк
- Де дивитися: Takflix
Сюжет. Уявіть майбутнє України. Ось воно – 2020 рік, лише вісім осіб населення. Всі інші покинули країну, адже ввели безвізовий режим.
Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
- Рік: 2018
- Режисер: Надія Парфан
- Де дивитися: Takflix
Сюжет. Головний герой Іван Васильович не лише головує у профспілці комунального підприємства, а й керує хором, який є у цій установі. Це повнометражний документальний фільм про українську народну пісню, яка є ще тою зброєю.
Гуцулка Ксеня
- Рік: 2018
- Режисер: Олена Дем'яненко
- Де дивитися: Takflix
Сюжет. Головний герой отримує заповіт від батька, який був американським мільйонером українського походження. Проте є одне "але" – отримати спадок можна лише тоді, якщо герої поїде на малу батьківщину батька та одружиться з українкою.
Коли падають дерева
- Рік: 2018
- Режисер: Марися Нікітюк
- Де дивитися: Takflix
Сюжет. За вікном 90-ті, він – бандит, якого кличуть Шрам, вона – провінційна дівчина, вони – понад усе хочуть втекти з цієї реальності, від родин та він часу.
Заповідник Асканія
- Рік: 2019
- Режисер: Андрій Литвиненко
- Де дивитися: Takflix
Сюжет. Це Асканія-Нова! Це найбільший степовий заповідник у Європі. У центрі історії – намагання чотирьох ентузіастів зберегти та врятувати цей заповідник.
До теми: Серіал Спіймати Кайдаша 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020
-
18:57Найрозумніші жінки серед знаків Зодіаку
-
18:42Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус
-
18:31Медики нагадали, чим небезпечний малорухливий спосіб життя
-
18:22Голод по-різному впливає на чоловіків і жінок
-
18:15Гороскоп на 1 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
17:50Мессі на карантині перетворився на Че Гевару
-
17:42Backstreet Boys виконали свій легендарний хіт під час карантину: миле відео
-
17:20Чоловік у костюмі куща зухвало порушив карантин: відео
-
17:13Фанатам франшизи сподобається: Lego випустила Dodge Charger з Форсажу
-
17:00Всеукраїнська школа онлайн: коли й де дивитись відеоуроки для учнів
-
16:52Як дезінфікують головний туристичний об'єкт Єгипту
-
16:42Заразні ще 8 днів: учені вразили новою заявою про коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:23У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує
-
16:13Американці на карантині пародіюють знамениті картини: кумедні фото
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
15:51Великдень 2020 в умовах карантину: як українці святкуватимуть Пасху
-
15:46Концертний зал для Євробачення 2020 перетворять на лікарню
-
15:34Голий челендж у TikTok: як дівчата відволікають хлопців від ігор
-
15:21Ведучий Дмитро Комаров дав важливу пораду українцям
-
15:15Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт
-
14:56Rihanna нового десятиліття: поп-зірка знялась для британського Vogue
-
14:44Карантин з користю: британські кліматологи запропонували допомогти науці
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
-
09:15Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:17Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг
- 29 березня
-
20:45Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)
-
18:50Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
-
17:20Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону
-
15:44ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 30 березня – 5 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 28 березня
-
21:51Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
-
19:19Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок