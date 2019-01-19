Голі на снігу: Сергій і Сніжана Бабкіни показали улюблене заняття

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Вам сподобається: Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки

Цього тижня почнемо зі сміливого та відвертого фото Сергія Бабкіна та його дружини Сніжани. Пара просто обожнює навідуватися до лазні. Сергій і Сніжана не просто виклали спільне фото, а буквально приголомшили мережу тим, що вони оголені сидять на снігу, прикриваючись лише дубовим віником.

Оголені Сергій Бабкін та його дружина Сніжана

Іраклі Макацарія цього тижня безпощадно ділився зі своїми прихильниками гарячими світлинами з відпочинку. Не дивно, що прихильниці нарекли його "хлопцем-мрією". Ніхто не буде сперечатися, що Іраклі у відмінній фізичній формі!

Іраклі Макацарія ділиться спекотними фото з відпочинку

Маша Єфросиніна не перестає тішити своїх фоловерів світлинами, які показують, що телеведуча виглядає просто приголомшливо. У свої 39 – Маша не лише може похизуватися стрункістю, а й красою, якій, на перший погляд, не підвладний час.

Маша Єфросиніна теж вирушила на відпочинок

Повз це миле сімейне фото ми просто не могли пройти. Ви лише гляньте, які щасливі Тарас Тополя та його дружина ALYOSHA :)

Трішки поспамимо вас зірковим #10yearschallenge! Своїми транформаціями у мережі поділилися безліч виконавців, акторів, телеведучих та інших медійних персон. До прикладу, Надя Дорофєєва пожартувала, що бракує лише світлини, де вона – білявка, щоб сформувати справжню "ВІА Гру" ;)

Як виглядала Надя Дорофєєва 10 років тому

Топ-модель Алла Костромічова розповіла своїм прихильникам, що їй вдалося здійснити одну зі своїх мрій. На днях вона пірнала протягом 27 хвилин на глибину до 8 метрів. На підтвердження цього вона виклала на своїй сторінці відео, на якому видно, як Костромічова досліджує підводну фауну.

Настя Каменських цього тижня вирішила не провокувати своїх фанів спекотними світлинами. Натомість, вона виклала фото, яке підписала доволі неоднозначно: "Сьогодні сильний день! Ой, який сильний... ммм... скоро". Фани жартома почали питати, чи не стосується інтрига купання в ополонці ;)

Настя Каменських заінтригувала своїх підписників

Регіна Тодоренко потішилася приїзду своєї матусі та жартома зазначила, що тепер саме співачка пояснює їй, як виховувати дітей. Насправді ж, вона розповіла, що дуже тішиться, що у неї саме така мама: котра розуміє її жарти та не готова вбити через них, з котрою завжди весело та радісно ;)

Регіна Тодоренко розповіла про те, як знущається з матері

От вам ще одне миле фотопорівняння. Зліва – Володя Гудков, який прийшов на кастинг Фабрики зірок, а справа – Вова Дантес, котрого, як сам він зазначає, всі вважають безробітним. Точніше "всі так думають" ;)

Вова Дантес показав себе в юності

Не спізнати! Таня з VIP Тернопіль показала, якою вона була 10 років тому. Не дивно, що підписники буквально засипали її компліментами.

Як виглядала Таня з VIP Тернопіль 10 років тому

Ну і на останок ловіть кумедне дитяче фото Нати Жижченко з гурту ONUKA. Здається, відчуття стилю було в неї ще з юних літ ;)

У мережі показали маленьку ONUKA

Дивіться також: Чоткий Паца – Плакала: нова пародія на KAZKA підірвала мережу