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Голі на снігу: Сергій і Сніжана Бабкіни показали улюблене заняття
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
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Цього тижня почнемо зі сміливого та відвертого фото Сергія Бабкіна та його дружини Сніжани. Пара просто обожнює навідуватися до лазні. Сергій і Сніжана не просто виклали спільне фото, а буквально приголомшили мережу тим, що вони оголені сидять на снігу, прикриваючись лише дубовим віником.
Іраклі Макацарія цього тижня безпощадно ділився зі своїми прихильниками гарячими світлинами з відпочинку. Не дивно, що прихильниці нарекли його "хлопцем-мрією". Ніхто не буде сперечатися, що Іраклі у відмінній фізичній формі!
Маша Єфросиніна не перестає тішити своїх фоловерів світлинами, які показують, що телеведуча виглядає просто приголомшливо. У свої 39 – Маша не лише може похизуватися стрункістю, а й красою, якій, на перший погляд, не підвладний час.
Повз це миле сімейне фото ми просто не могли пройти. Ви лише гляньте, які щасливі Тарас Тополя та його дружина ALYOSHA :)
Трішки поспамимо вас зірковим #10yearschallenge! Своїми транформаціями у мережі поділилися безліч виконавців, акторів, телеведучих та інших медійних персон. До прикладу, Надя Дорофєєва пожартувала, що бракує лише світлини, де вона – білявка, щоб сформувати справжню "ВІА Гру" ;)
Топ-модель Алла Костромічова розповіла своїм прихильникам, що їй вдалося здійснити одну зі своїх мрій. На днях вона пірнала протягом 27 хвилин на глибину до 8 метрів. На підтвердження цього вона виклала на своїй сторінці відео, на якому видно, як Костромічова досліджує підводну фауну.
Настя Каменських цього тижня вирішила не провокувати своїх фанів спекотними світлинами. Натомість, вона виклала фото, яке підписала доволі неоднозначно: "Сьогодні сильний день! Ой, який сильний... ммм... скоро". Фани жартома почали питати, чи не стосується інтрига купання в ополонці ;)
Регіна Тодоренко потішилася приїзду своєї матусі та жартома зазначила, що тепер саме співачка пояснює їй, як виховувати дітей. Насправді ж, вона розповіла, що дуже тішиться, що у неї саме така мама: котра розуміє її жарти та не готова вбити через них, з котрою завжди весело та радісно ;)
От вам ще одне миле фотопорівняння. Зліва – Володя Гудков, який прийшов на кастинг Фабрики зірок, а справа – Вова Дантес, котрого, як сам він зазначає, всі вважають безробітним. Точніше "всі так думають" ;)
Не спізнати! Таня з VIP Тернопіль показала, якою вона була 10 років тому. Не дивно, що підписники буквально засипали її компліментами.
Ну і на останок ловіть кумедне дитяче фото Нати Жижченко з гурту ONUKA. Здається, відчуття стилю було в неї ще з юних літ ;)
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