На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Знову разом: Jonas Brothers випустили перший кліп за 6 років
-
- 18
Раніше популярний бойз-бенд Jonas Brothers вирішив повернутись на сцену розпаду 6 років тому. Хлопці презентували новий хіт і кліп Sucker, який стрімко набирає популярність. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Американський поп-рок гурт Jonas Brothers, який був шалено популярним у 2000-х, вирішив знову возз'єднатись. Троє братів вже встигли записати новий хіт Sucker та випустити на нього кліп. За лічені години відео зібрало понад мільйон переглядів на Youtube і продовжує підійматись у трендах.
І ще: Олег Винник – Роксолана: новий кліп з українськими зірками розчулює до сліз
Фанати були дуже здивовані побачивши братів разом, до того ж, компанію їм склали їх зіркові обраниці. У яскравому кліпі у стилі "Аліси в країні чудес" можна побачити Ніка з акторкою Пріянкою Чопрою, Кевіна з Даніель Джонас та Джо з зіркою "Гри престолів" Софі Тернер.
Дивитись онлайн новий кліп Jonas Brothers – Sucker:
Текст пісні Jonas Brothers – Sucker
We go together
Better than birds of a feather, you and me
We change the weather, yeah
I'm feeling heat in December when you're 'round me
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious
Приспів:
I'm a sucker for you
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you, yeah
Don't complicate it (Yeah)
'Cause I know you and you know everything about me
I can't remember (Yeah) all of the nights
I don't remember when you're 'round me (Oh, yeah, yeah)
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious
Приспів
(I'm a sucker for you)
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious
Приспів
Читайте також: Zbaraski – Кофеїн: слухайте крутий r'n'b трек, який поверне вас у 90-і
-
22:25Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт
-
21:49Smart покаже в Женеві оригінальний концепт електрокара
-
21:23SpaceX вперше запустить пілотований корабель Dragon з манекеном
-
20:50Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність
-
20:22Спокуслива українська модель показала шанувальниками пікантне фото
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:50Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
-
19:39Apple оснастить гнучкий iPhone підігрівом екрану, – ЗМІ
-
19:22Як музика заважає нашій креативності
-
19:15Американець розповів, як правильно вибирати дівчину: відеоінструкція
-
18:5060-річна Шерон Стоун здивувала стрункою фігурою
-
18:40Турецький кухар прославився в мережі гігантськими стравами: апетитні відео
-
18:23YouTube запроваджує нові обмеження коментування відео
-
18:14У Цюриху відкрили будинок, який побудували роботи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:51Динамо – Челсі: ціни квитків на матч Ліги Європи зашкалюють
-
17:37Арсен Мірзоян поділився архівним фото з юності
-
17:33Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
-
17:20Так виглядає найбільший в історії літак
-
17:13Меган Маркл здивувала заявою про майбутню дитину
-
16:56Регіна Тодоренко показала стрункі ноги в міні
-
16:40Стало відомо, коли вийде AirPods 2
-
16:33Чому Садовий передумав йти на вибори президента України 2019
-
16:25Microsoft представить нову спрощену операційну систему
-
16:14MWC 2019: названо найбожевільніший гаджет виставки
-
22:25Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт
-
19:50Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
-
17:51Динамо – Челсі: ціни квитків на матч Ліги Європи зашкалюють
-
15:23Анекдоти про перший день весни: актуальні жарти про погоду
-
12:10Погода на березень 2019 в Україні: прогноз, коли буде потепління
-
09:27Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
07:30Чи можна використовувати автомобільний прикурювач як розетку
- 28 лютого
-
22:58Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
17:17Нові фільми березня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
14:15Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото
-
12:00До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му
-
10:55Alyosha – Горда: дивіться ефектний кліп на новий український хіт
-
07:14Сніг і штормовий вітер: прогноз погоди на 28 лютого
- 27 лютого
-
22:55Секс по дружбі: все, що ви соромились спитати
-
20:52Як дефіцит тестостерону впливає на чоловіче здоров'я
-
18:23Україна не візьме участь у Євробаченні 2019: офіційна заява Суспільного
-
17:30Іво, твоя черга: кого соцмережі пропонують відправити на Євробачення 2019
-
14:51Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Данію
-
14:00Анекдоти про весілля: веселі жарти, які зрозуміють тільки одружені
-
12:16Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у березні
-
10:57KAZKA не поїде на Євробачення 2019: офіційна заява гурту
-
08:29MARUV вперше після скандалу звернулася до фанів: відео нової заяви
- 26 лютого
-
23:53Найкращі пози для заняття сексом в автомобілі
-
21:53Як позбутися напруги на роботі: дієві поради