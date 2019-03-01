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Знову разом: Jonas Brothers випустили перший кліп за 6 років

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Дивитись онлайн новий кліп Jonas Brothers – Sucker: - фото 1
Дивитись онлайн новий кліп Jonas Brothers – Sucker: / Twitter

Раніше популярний бойз-бенд Jonas Brothers вирішив повернутись на сцену розпаду 6 років тому. Хлопці презентували новий хіт і кліп Sucker, який стрімко набирає популярність. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американський поп-рок гурт Jonas Brothers, який був шалено популярним у 2000-х, вирішив знову возз'єднатись. Троє братів вже встигли записати новий хіт Sucker та випустити на нього кліп. За лічені години відео зібрало понад мільйон переглядів на Youtube і продовжує підійматись у трендах.

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Фанати були дуже здивовані побачивши братів разом, до того ж, компанію їм склали їх зіркові обраниці. У яскравому кліпі у стилі "Аліси в країні чудес" можна побачити Ніка з акторкою Пріянкою Чопрою, Кевіна з Даніель Джонас та Джо з зіркою "Гри престолів" Софі Тернер.

Дивитись онлайн новий кліп Jonas Brothers Sucker:

Текст пісні Jonas Brothers Sucker

We go together
Better than birds of a feather, you and me
We change the weather, yeah
I'm feeling heat in December when you're 'round me

I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious

Приспів:
I'm a sucker for you
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you, yeah

Don't complicate it (Yeah)
'Cause I know you and you know everything about me
I can't remember (Yeah) all of the nights
I don't remember when you're 'round me (Oh, yeah, yeah)

I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious

Приспів

(I'm a sucker for you)
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious

Приспів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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