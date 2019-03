Знову разом: Jonas Brothers випустили перший кліп за 6 років

Раніше популярний бойз-бенд Jonas Brothers вирішив повернутись на сцену розпаду 6 років тому. Хлопці презентували новий хіт і кліп Sucker, який стрімко набирає популярність. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американський поп-рок гурт Jonas Brothers, який був шалено популярним у 2000-х, вирішив знову возз'єднатись. Троє братів вже встигли записати новий хіт Sucker та випустити на нього кліп. За лічені години відео зібрало понад мільйон переглядів на Youtube і продовжує підійматись у трендах.

І ще: Олег Винник – Роксолана: новий кліп з українськими зірками розчулює до сліз

Фанати були дуже здивовані побачивши братів разом, до того ж, компанію їм склали їх зіркові обраниці. У яскравому кліпі у стилі "Аліси в країні чудес" можна побачити Ніка з акторкою Пріянкою Чопрою, Кевіна з Даніель Джонас та Джо з зіркою "Гри престолів" Софі Тернер.

Дивитись онлайн новий кліп Jonas Brothers – Sucker:

Текст пісні Jonas Brothers – Sucker

We go together

Better than birds of a feather, you and me

We change the weather, yeah

I'm feeling heat in December when you're 'round me

I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can't get enough

You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it's obvious

Приспів:

I'm a sucker for you

You say the word and I'll go anywhere blindly

I'm a sucker for you, yeah

Any road you take, you know that you'll find me

I am a sucker for all the subliminal things

No one knows about you (About you), about you (About you)

And you're making the typical me break my typical rules

It's true, I'm a sucker for you, yeah

Don't complicate it (Yeah)

'Cause I know you and you know everything about me

I can't remember (Yeah) all of the nights

I don't remember when you're 'round me (Oh, yeah, yeah)

I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can't get enough

You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it's obvious

Приспів

(I'm a sucker for you)

I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can't get enough

You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it's obvious

Приспів

Читайте також: Zbaraski – Кофеїн: слухайте крутий r'n'b трек, який поверне вас у 90-і