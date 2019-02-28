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Олег Винник – Роксолана: новий кліп з українськими зірками розчулює до сліз

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Дивіться новий кліп Олега Винника - фото 1
Дивіться новий кліп Олега Винника

Олег Винник представив відеороботу на свою нову пісню "Роксолана". У кліпі крім повелителя вовчиць знялися також українські актриси Ада Роговцева та Ольга Сумська. Дивіться і насолоджуйся!

Сам Олег Винник зізнався, що композиція "Роксолана" з'явилася ще у 2005 році, але світу він її показав лише кілька тижнів тому. Все це тому, що виконавець експериментував над аранжуванням, аби отримати саме те звучання, яке б вразило всіх. Зауважимо, що ремікс цієї пісні Винник уже виконував на концертах, але оригінал його шанувальники почули лише на День святого Валентина.

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Сама відеоробота розповідає про проблему, яка надзвичайно актуальна для більшості українців. Зокрема, мова йде про заробітчанство. Події відеороботи розгортаються у Туреччині. Головна героїня кліпу на пісню "Роксолана" – звичайна заробітчанка, котра прислужує примхливому туркові. Також у відео показуються долі інших українок, котрим довелося покинути рідну країну задля того, щоб заробити гроші на проживання.

Дивіться онлайн відео Олег Винник – Роксолана:

Текст і слова пісні "Роксолана"

Сумнiї очi cмiхом не сховати
По них тебе так легко упiзнати.
Хто б не була ти – Настя чи Оксана,
Тобi одне iм'я – Роксолана!
Ти – Роксолана!

Життя твоє пройде, як на екранi
У Лондонi, Парижi чи Міланi.
Чутлива, нiжна i така жадана,
Тобi одне iм'я – Роксолана!
Ти – Роксолана!

Мадам, сеньйора, ледi або фрау,
Та край чужий не гоїть в серцi рану.
I вигляда тебе старенька мама,
Чарiвна українка – Роксолана!
Ти – Роксолана!

Роксолана! Ти – Роксолана!
Ти – Роксолана! Ти – Роксолана…

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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