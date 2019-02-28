Олег Винник – Роксолана: новий кліп з українськими зірками розчулює до сліз

Олег Винник представив відеороботу на свою нову пісню "Роксолана". У кліпі крім повелителя вовчиць знялися також українські актриси Ада Роговцева та Ольга Сумська. Дивіться і насолоджуйся!

Сам Олег Винник зізнався, що композиція "Роксолана" з'явилася ще у 2005 році, але світу він її показав лише кілька тижнів тому. Все це тому, що виконавець експериментував над аранжуванням, аби отримати саме те звучання, яке б вразило всіх. Зауважимо, що ремікс цієї пісні Винник уже виконував на концертах, але оригінал його шанувальники почули лише на День святого Валентина.

Вам сподобається: ТНМК – Мій Демон: дивитись новий оригінальний кліп гурту

Сама відеоробота розповідає про проблему, яка надзвичайно актуальна для більшості українців. Зокрема, мова йде про заробітчанство. Події відеороботи розгортаються у Туреччині. Головна героїня кліпу на пісню "Роксолана" – звичайна заробітчанка, котра прислужує примхливому туркові. Також у відео показуються долі інших українок, котрим довелося покинути рідну країну задля того, щоб заробити гроші на проживання.

Дивіться онлайн відео Олег Винник – Роксолана:

Текст і слова пісні "Роксолана"

Сумнiї очi cмiхом не сховати

По них тебе так легко упiзнати.

Хто б не була ти – Настя чи Оксана,

Тобi одне iм'я – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Життя твоє пройде, як на екранi

У Лондонi, Парижi чи Міланi.

Чутлива, нiжна i така жадана,

Тобi одне iм'я – Роксолана!

Ти – Роксолана!

Мадам, сеньйора, ледi або фрау,

Та край чужий не гоїть в серцi рану.

I вигляда тебе старенька мама,

Чарiвна українка – Роксолана!

Ти – Роксолана!



Роксолана! Ти – Роксолана!

Ти – Роксолана! Ти – Роксолана…

Читайте також: Alyosha – Горда: дивіться ефектний кліп на новий український хіт