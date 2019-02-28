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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Zbaraski – Кофеїн: слухайте крутий r'n'b трек, який поверне вас у 90-і

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Zbaraski – "Бо я так хочу" - фото 1
Zbaraski – "Бо я так хочу" / Фото: Саша Харченко

Андерграундний продюсер зі Львова Johnny Zbaraski, стиль якого сформувався під впливом хіп-хопу золотої ери 90-х, сучасної урбан-музики і хаусу, презентував свій перший трек "Кофеїн" із майбутнього сольного альбому "Бо я так хочу". Зацініть!

Після продюсування треків для українських реперів та загравання з хаусовим звучанням (Іван – учасник львівської електронної формації ZAVTRA) Zbaraski записав сольний альбом "Бо я так хочу" і напередодні його виходу випустив перший сингл "Кофеїн".

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За словами автора, цей трек – ностальгічний реверанс в сторону r'n'b-саунду з "дев'яностих", який і став фундаментом для нової хвилі сучасного ритм-н-блюзу. М'які акорди, ненав'язливий вокальний хук та класичний бум-беп – "Кофеїн" є ідеальним саундтреком для сонячних весняних днів. Водночас, це, напевно, перша інтерпретація такої музики під українські реалії. Слухайте і насолоджуйтеся!

Відзначимо, що альбом Zbaraski – "Я так хочу" з'явиться вже 2 квітня і складатиметься з семи оригінальних треків, які балансують між еклектичним хіп-хопом та актуальною електронікою. Назва платівки закликає бути собою, і в цьому й полягає головна ідея пісень Johnny. Не пропустіть реліз!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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