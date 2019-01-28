#знімайхутро: Христина Соловій знялася топлес заради тварин

Співачка Христина Соловій взяла участь у флешмобі #знімайхутро, який набирає популярності у мережі.

26-річна Христина Соловій поділилася фотографією, на якій постала топлес.

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"Краще оголені, ніж в хутрі! Долучаюсь до флеш-мобу #знімайхутро та підтримую боротьбу @uanimals.official за відмову від натурального хутра. В XXI столітті хутро перетворюється на криваве жлобство, а шуба стає найгіршим подарунком. Долучайтеся! #uanimals", – підписала дівчина.

Шанувальники зробили Соловій купу компліментів. "Родимки – це любов", "Без одягу вам теж дуже красиво", "Така природна".

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