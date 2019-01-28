Маша Єфросиніна вразила мережу елегантним образом

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася бекстейдж-кадром зі зйомки телешоу "Дивовижні люди", на якому вона позувала в елегантному вбранні.

Шанувальники телеведучої відзначили, що смарагдовий колір блузи їй дуже до лиця і вигідно контрастує з її світлою шкірою і темним волоссям.

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Поєднати блузу Єфросиніна вирішила з джинсами синього кольору з білою відстрочкою, а доповнила образ прикрасами з жовтого металу. Аксесуарів зірка підібрала чимало: два великих кільця, набір з трьох ланцюжків з кулонами і сережки овальної форми. На голову вона пов'язала довгу білу стрічку, зібравши волосся в тугий хвіст.

Підписники обсипали компліментами улюблену ведучу і відзначили, що її образ нагадує іспанський стиль.

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