Христина Соловій і YanGo – Шкідлива звичка: новий кліп несподіваного дуету

Відома співачка Христина Соловій випустила кліп на пісню "Шкідлива звичка". Несподівано для шанувальників у новому відео компанію зірці склав популярний український блогер Ян Гордієнко (YanGo). Дивіться, що у них вийшло!

Пісня "Шкідлива звичка" ввійшла до нового альбому Христини Соловій "Любий друг". Цікаво, що це перший трек, який співачка написала у співавторстві з рідним братом Євгеном. При цьому в кліпі на ліричну композицію з'явився не він, а 20-річний відеоблогер з Краматорська YanGo. На канал хлопця, який випускає смішні відео, підписано понад 4 мільйони людей.

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Як йдеться в описі кліпу, Христина Соловій і Ян Гордієнко опинились поруч у львівському трамваї, а лейтмотивом поїздки і навіяних нею спогадів стала пісня "Шкідлива звичка".

Христина Соловій & YanGo – дивитися онлайн новий кліп Шкідлива звичка:

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