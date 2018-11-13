Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Христина Соловій і YanGo – Шкідлива звичка: новий кліп несподіваного дуету

  • 462
Прем'єра кліпу Христина Соловій і YanGo – Шкідлива звичка - фото 1
Прем'єра кліпу Христина Соловій і YanGo – Шкідлива звичка

Відома співачка Христина Соловій випустила кліп на пісню "Шкідлива звичка". Несподівано для шанувальників у новому відео компанію зірці склав популярний український блогер Ян Гордієнко (YanGo). Дивіться, що у них вийшло!

Пісня "Шкідлива звичка" ввійшла до нового альбому Христини Соловій "Любий друг". Цікаво, що це перший трек, який співачка написала у співавторстві з рідним братом Євгеном. При цьому в кліпі на ліричну композицію з'явився не він, а 20-річний відеоблогер з Краматорська YanGo. На канал хлопця, який випускає смішні відео, підписано понад 4 мільйони людей.

Тут більше: Христина Соловій – Шкідлива звичка: текст пісні

Як йдеться в описі кліпу, Христина Соловій і Ян Гордієнко опинились поруч у львівському трамваї, а лейтмотивом поїздки і навіяних нею спогадів стала пісня "Шкідлива звичка".

Христина Соловій & YanGo – дивитися онлайн новий кліп Шкідлива звичка:

Слухайте також: Новий альбом Христини Соловій – "Любий друг"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5887
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика