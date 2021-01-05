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Знаки Зодіаку, яким важко бути щасливими

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Сум - фото 1
Сум / rabstol

Астрологи назвали кілька знаків Зодіаку, яким досить складно бути щасливими.

Діва

Діви самі відлякують своє щастя. Вони занадто емоційно реагують на всі перепони і проблеми, які трапляються на їх шляху. Негативні думки повністю заполоняють розум цих людей. Крім того, Діви можуть робити нещасними не тільки себе, а й оточуючих. Тому цьому знаку Зодіаку потрібно постійно контролювати себе.

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Риби

Риби постійно ідеалізують світ. Вони чекають більшого не тільки від себе, але і від інших людей в їх оточенні. Але якщо Рибам почнеш щось радити або допомагати, станеш їхнім ворогом, адже ці люди не сприймають критику і поради.

Рак

Раки постійно ревнують свою другу половинку і друзів. Це заважає жити їм повноцінної щасливим життям і думати про позитивне. Ревнощі буквально руйнують цей знак Зодіаку. До того ж Ракам постійно треба відчувати себе кращими. А в сучасному світі, де живе багато людей, це важко.

Козеріг

Козероги не вірять у везіння і щастя. Вони люблять робити з мухи слона і перетворювати маленькі питання на величезні проблеми, які будуть вирішувати дуже довго і важко.

Знаки Зодіаку, яким важко бути щасливими - фото 441912

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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