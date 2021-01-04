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Гороскоп на 5 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні веселий, здається, буде день. Особливо для тих, хто вас оточує. Постарайтеся не залазити з головою в костюм клоуна, інакше зрозумієте, чому вони так рідко сміються.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вам варто застосовувати силу своєї чарівності в малих дозах. Передозування загрожує тим, на кого ви будете її випробовувати, повною та безповоротною втратою голови.
Телець
Тельці, сьогодні ви будете тим вогнищем, у якого так приємно гріти втомлені організми. Це здорово, але кількість тих організмів, які обігріваються, необхідно регулювати, хоча б з метою збереження власного здоров'я.
Близнюки
Близнюки, сьогодні день сприятливий для будівельників, для зайнятих у сферах техніки та послуг. Можливо, ви дійсно отримаєте гроші. Придбані сьогодні речі будуть улюбленими або принаймні, вдалими. Ваші особисті відносини можуть зайти в глухий кут.
Рак
Раки, сьогодні ситуація, можливо, складеться таким чином, що вам доведеться діяти негайно, часу на роздуми не залишиться зовсім. Запасіться декількома варіантами рішень заздалегідь.
Лев
Леви, сьогодні вам можуть зробити цінний подарунок або це буде премія. Намагайтеся зберігати спокійний стан душі. Можна зробити подарунок коханій людині, він буде вдалий. Покупки дітям і домашнім теж вельми сприятливі.
Діва
Діви, сьогодні бентежлива проблема постане перед вами в повному обсязі. Чоловіки продемонструють готовність до лицарських вчинків. Слід остерігатися прагнення до авторитарності та надмірної прискіпливості до недоліків навколишніх, інакше до кінця дня ви ризикуєте залишитися на самоті. Утримайтеся від невгамовних бажань в цей день.
Терези
Терези, сьогодні ви схильні ігнорувати емоції та настрої інших людей, у зв'язку з чим можливі конфлікти в колективі та з діловими партнерами, особливо з жінками. Відбуваються в цей день зміни, які не залежать від вашої волі або бажання.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні вам як ніколи потрібні чесність і тактовність. Краще тимчасово зупинити ділову активність. Можливе отримання неприємного звістки, спотвореної або непотрібної інформації. День не підходить для заяви своїх прав, пошуку допомоги та фінансової підтримки. Непотрібні витрати. Неприємні візити. Можливі зіткнення з законом або офіційними організаціями.
Стрілець
Стрільці, сьогодні психологічна чутливість і загострене сприйняття прекрасного може вплинути та на ділову сферу. Гармонія в суспільних відносинах, у зв'язках із закордонними та далекими партнерами. Хороший день для поїздок і подорожей, але більше пов'язаних з відпочинком, ніж бізнесом. Можливий істотний дохід від шоу-бізнесу, торгівлі предметами мистецтва і розкоші.
Козеріг
Козероги, ви повинні уникати схильності емоціям і нереалістичним прожектам, оскільки можливі фінансові помилки та прорахунки, а також завуальований обман і шахрайство, інтриги та наклеп. День в принципі сприятливий для таємних справ або роботи в самоті, але пам'ятайте, що і ваші недоброзичливці знаходять деяку силу.
Водолій
Водолії, сьогодні порушення і перешкоди в ділових, громадських і світських зв'язках. Труднощі в спілкуванні, неможливість висловити свою думку й інтереси. Можливі незначні збитки. Плітки та порожні розмови заважають працювати. Остерігайтеся приймати важливі рішення.
Риби
Риби, фінансові труднощі торкнуться спільного капіталу, питань акціонування, страхування, податків і зборів, аліментів і спадщини, боргових зобов'язань. Бажано в цей день вам відмовитися від застарілих, безперспективних ділових відносин і тенденцій.
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