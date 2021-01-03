Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році

Настав новий рік. Астрологи розповіли, якому знаку Зодіаку пощастить найбільше цьогоріч, а кому доведеться важко.

За словами фахівців, в день зимового сонцестояння, яке відбулося 21 грудня, жителі Землі спостерігали Велике з'єднання Юпітера і Сатурна. Ці планети увійшли в сузір'я Водолія, почавши новий астрологічний період, який і називається ера Водолія.

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Тому не дивно, що найуспішнішими в цьому році будуть представники саме цього знака Зодіаку. Експерти кажуть, що Водолії дуже амбітні, неординарні, у них завжди багато ідей і мало часу для їх реалізації. Але 2021 рік подарує представникам цього знаку можливість втілити всі свої задуми і плани в життя, тому що Юпітер символізує розширення, зокрема експансію своїх ідей, а Сатурн це коробка, за допомогою якої можна буде все структурувати і втілити в реальність.

Також удача буде супроводжувати Терезів і Близнюків, головне, бути активними і не упустити шанс на реалізацію своїх цілей. Менш успішними будуть представники Овнів, Левів і Стрільців, а важко в матеріальному плані буде Тельцям і Ракам. За словами астрологів, нейтральними у 2021 році будуть Козеріг, Риби, Скорпіон і Діва.

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