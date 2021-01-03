Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році

  • 141
Щасливчик - фото 1
Щасливчик / pinterest

Настав новий рік. Астрологи розповіли, якому знаку Зодіаку пощастить найбільше цьогоріч, а кому доведеться важко.

За словами фахівців, в день зимового сонцестояння, яке відбулося 21 грудня, жителі Землі спостерігали Велике з'єднання Юпітера і Сатурна. Ці планети увійшли в сузір'я Водолія, почавши новий астрологічний період, який і називається ера Водолія.

І ще: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку

Тому не дивно, що найуспішнішими в цьому році будуть представники саме цього знака Зодіаку. Експерти кажуть, що Водолії дуже амбітні, неординарні, у них завжди багато ідей і мало часу для їх реалізації. Але 2021 рік подарує представникам цього знаку можливість втілити всі свої задуми і плани в життя, тому що Юпітер символізує розширення, зокрема експансію своїх ідей, а Сатурн це коробка, за допомогою якої можна буде все структурувати і втілити в реальність.

Також удача буде супроводжувати Терезів і Близнюків, головне, бути активними і не упустити шанс на реалізацію своїх цілей. Менш успішними будуть представники Овнів, Левів і Стрільців, а важко в матеріальному плані буде Тельцям і Ракам. За словами астрологів, нейтральними у 2021 році будуть Козеріг, Риби, Скорпіон і Діва.

Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році - фото 441739

Це цікаво: Гороскоп на 3 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: spbdnevnik
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 30.12.2020, 17:54
  • 1684
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 591
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2741099
Загрузка...
Новини