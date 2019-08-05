Знаки Зодіаку, у яких вічно немає грошей

У світі повно людей, категорично не здатних себе дисциплінувати у питанні грошей. Хто ж зі знаків Зодіаку у цьому сенсі найбільший невдаха?

Водолій. Цей знак зосереджений на креативі, на творчості, і управління фінансами для нього – справа нудна, обтяжлива і не завжди зрозуміла. Водолій часто живе сьогоднішнім днем, не думає на перспективу, розмірковуючи так: сьогодні гроші є, робота є, а що буде далі, подивимося.

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Доходи і добробут Водолія залежить і від його настрою. За бажання він може заробити дуже пристойні гроші, а без бажання – навіть пальцем не поворухне.

Стрілець. Безпечність, яка відрізняє деяких Стрільців, в поєднанні з любов'ю до безглуздого шику, дає сумні результати. "Я на мілині", – типова скарга Стрільців, що сидять інколи без копійки в кишені, – при тому, що заробляють вони дуже непогано. Ситуація обтяжується пристрастю цього знака до азарту і ризику, а також легким ставленням до боргів. Стрільці беруть кредити і позики, не думаючи про наслідки, і з готовністю виручають інших, безконтрольно даючи в борг.

Близнюки. Добре заробляють, здатні робити гроші буквально з нічого. На цьому фінансові таланти Близнюків закінчуються. Як витрачати, на що витрачати, куди інвестувати і в чому заощадити – для Близнюків все це темний ліс.

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