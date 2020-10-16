Знаки Зодіаку, серед яких найбільше енергетичних вампірів

Енергетичні вампіри в сучасному світі – вже давно не вигадка. Придивіться уважніше до своїх знайомих, чи є серед них є представники знаків Зодіаку Рак, Лев або Риби?

Рак

Саме Раки сміливо можуть очолити армію енергетичних вампірів. Якщо представники цього знака Зодіаку починають скаржитися на що-небудь, краще тікати від них подалі. Машина з висмоктування енергії запущена. А якщо ще й почати відповідати Раку на його скарги, зовсім скоро від вашої бадьорості і життєрадісності не залишиться і сліду.

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Лев

Серед представників цього знака Зодіаку часто зустрічаються енергетичні вампіри, які харчуються чужою увагою. Зазвичай це не завдає нікому шкоди. От тільки якщо Леви не захоплюються занадто сильно. Уваги одної людини їм зазвичай мало, тому вони і готові піти на будь-які маніпуляції, іноді не зовсім прийнятні в пристойному суспільстві.

Риби

Риби – це просто вишенька на торті. Це дуже талановиті і творчі люди. Іноді, коли їм не вистачає енергії, вони починають тягнути її з оточуючих. А часом занадто захоплюються цією справою і стають просто нестерпними. В такому випадку Риби використовують весь свій "вампірський" арсенал: від скарг і бурчання до сварок і скандалів, які спровокують вас на емоції.

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