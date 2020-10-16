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Як часте спілкування з родичами впливає на самопочуття

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Як часте спілкування з родичами впливає на самопочуття - фото 1

Нідерландські психологи прийшли до висновку, що спілкування з родиною і друзями позитивно впливає на самопочуття і тривалість життя, якщо це відбувається нечасто – приблизно раз на місяць. Частіші зустрічі (щоденні або щотижневі) можуть призвести до протилежного результату – погіршення самопочуття.

Вчені проаналізували дані 392 195 учасників Європейського соціального опитування, що описує цінності європейців, а також дані 49 675 учасників Німецького соціально-економічного дослідження, що відстежує тривалість і якість життя.

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Як часте спілкування з родичами впливає на самопочуття - фото 430374

Виявилося, що збільшення частоти контактів до одного разу на місяць пов'язане з поліпшенням здоров'я. Однак частіші зустрічі або не підсилюють ефект, або призводять до погіршення самопочуття. Тобто ніколи не бачити родичів виявилося так само погано, як і зустрічатися з ними кожен день. Також з'ясувалося, що висока тривалість життя спостерігалася у людей з помірною (щомісячною) частотою соціальних контактів, а щоденні зустрічі виявилися пов'язані зі збільшенням смертності.

Вчені знайшли цьому кілька пояснень: по-перше, іноді у людей є потреба в самоті, по-друге, часте спілкування може відрізнятися низькою якістю. А регулярні зустрічі з родичами люди можуть сприймати як стрес або борг.

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Джерело: journals.sagepub
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