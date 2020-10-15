Гороскоп на 16 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу обіцяють підвищену ясність свідомості, логічність і споглядальність. Будь-які справи, що вимагають розумової роботи, будуть даватися легше, ніж зазвичай. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 жовтня 2020

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Сьогодні Овен здатний відчувати невпевненість у всьому, за що він береться, і це не найкращим чином позначиться на його справах. Навіть якщо все йде гладко, Овен здатний відчувати купу коливань! Через це можливі затримки і пробуксовування. Щоб уникнути проблем, Овну сьогодні необхідно з самого ранку налаштуватися на активний, діловий лад.

У Тельця буде шанс взяти на себе якісь нові зобов'язання, що принесуть йому нові перспективи. Може йтися про пропозицію руки і серця, нову ділянку роботи, новий виток кар'єри. Втім, навіть якщо цього не станеться, сьогодні Телець може зіткнутися з ідеєю або ситуацією, яка з часом виведе його життя на нову висоту.

Сьогодні Близнюки зможуть, якщо захочуть, блиснути своїми знаннями в будь-якій розмові! Зорі гороскопу наділяють їх товариськістю і умінням невимушено демонструвати співрозмовнику свою ерудицію. Це дозволить їм вигідно себе показати, наприклад, скласти іспит, підкорити своєю начитаністю співрозмовника, провести переговори, представити новий проєкт.

Сьогодні є велика ймовірність того, що Рак захоче зайнятися облаштуванням свого будинку або іншого особистого простору: машини, дачі, робочого місця. Ідеї Рака про облаштування побуту можуть відрізнятися глобалізмом, тому своїми силами йому не обійтися. Близьким Рака пощастить, якщо він обмежиться лише генеральним прибиранням.

Сьогодні душа Лева вимагатиме інтелектуальних і філософських бесід, тому головною метою для нього стануть пошуки гідного співрозмовника. Втім, навіть якщо Лев такого не знайде, зорі гороскопу обіцяють, що сьогодні він все одно реалізує свою потребу в цікавому спілкуванні.

Сьогодні Діві не завадить розгребти завали в особистих справах. Вам слід все гарненько обміркувати, без жалю відкинувши те, в чому не видно перспектив. І навпаки, поставити на перший план ті проєкти, де шанси домогтися успіху максимальні. Цим справам Діві і варто присвятити день.

Сьогодні день, коли Терези можуть, якщо захочуть, внести ясність в будь-яке питання. Їх мозок буде працювати чітко, дозволяючи їм аналізувати і вирішувати логічні завдання. Тому, якщо Терези захочуть в чомусь докопатися до суті, їм достатньо зібрати потрібну кількість фактів: правильні висновки вони, як Шерлок Холмс, зуміють зробити самі.

Зорі гороскопу радять Скорпіону заглянути в себе і задуматися над тим, чи не зайшов він в глухий кут в якомусь питанні? Можливо, це так, але Скорпіон боїться собі в цьому зізнатися? Неважливо, якої галузі стосується питання: дружби, роботи, грошей або любові. Час займатися самообманом пройшов, час поглянути в обличчя фактам.

Сьогодні Зорі гороскопу радять Стрільцю пізнати якусь людину краще. Мова не обов'язково йде про романтичне знайомство, цією людиною може виявитися і знайомий, і колега, і навіть випадковий перехожий. Сьогодні в спілкуванні Стрілець буде керуватися логікою, а не емоціями, так що у нього є шанс дізнатися максимум інформації про кого завгодно.

Зорі гороскопу радять Козерогові втекти від суєти, щоб залишитися сам на сам зі своїми думками, день схиляє його до того, щоб слухати своє серце. Філософськи налаштований Козеріг сьогодні може сміливо ставити будь-які питання: є велика ймовірність того, що, заглянувши в себе, він отримає відповідь.

Запорука успіху Водолія в справах – це вміння об'єктивно оцінювати свої сили. Протягом дня може виникнути ситуація, коли йому знадобиться консультація фахівця. Можливо, Водолію не вистачатиме інформації для роботи, а може бути, мова йде про застуду і зверненні до лікаря.

Сьогодні Риби можуть випробовувати бажання як слід подискутувати! Кажуть, що будь-яка жінка з нічого може зробити три речі: капелюшок, салат і скандал. Риби ж сьогодні проігнорують перші дві, зосередившись на останній. Їх бойовий настрій загрожує вилитися в суперечки.

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