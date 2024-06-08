Знайшов скарб: рибалка Джеймс Кейн витягнув з озера сейф зі сотнею тисяч доларів

Рибалка Джеймс Кейн з Нью-Йорка за допомогою потужного магніту виловив з місцевого озера сейф, у якому було приблизно 100 тисяч доларів. У місті поширена така риболовля.

Його дівчина Барбі Аґостіні зняла цю подію на відео. Про це передає Associated Press.

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Купюри були заклеєні захисною 3D-стрічкою, що свідчить про недавнє виготовлення, але на сейфі не було жодних знаків, які б вказували на законного власника.

Подружжя, Джеймс Кейн і Барбі Агостіні, розповіли, що зателефонували в поліцію, щоб повідомити про свою знахідку, але їм відповіли, що ознак злочину немає.

Тому подружжя планує віднести мокрі гроші до Бюро гравіювання та друку у Вашингтоні, щоб обміняти їх. Вони сподіваються використати ці гроші на купівлю нового автомобіля та модернізацію обладнання для створення контенту.

Поліція сказала, що це наше, тому що знахідка, – розповів Кейн.

Джеймсу і Барбі часто доводиться викликати поліцію, оскільки вони часто знаходять зброю під час риболовлі.

Нью-йоркський рибалка не єдиний, хто займається риболовлею за допомогою магніта. Нещодавно таким способом у Новому Орлеані знайшли людський череп, прикріплений до гантелі, а в Джорджії – гвинтівку та речі пари, яку вбили дев’ять років тому.

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