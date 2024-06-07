Не бачили роками: українські полярники зустріли рідкісного пінгвіна в Антарктиді

Вперше за кілька років до української антарктичної станції "Академік Вернадський" прийшов імператорський пінгвін. За словами біологів, це зовсім молодий пінгвін, про що свідчить сіре "підліткове" забарвлення на деяких ділянках голови.

Востаннє імператорських пінгвінів бачили на станції понад три роки тому. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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Цей вид полярних птахів унікальний тим, що може заходити вглиб найхолоднішого на Землі континенту на кількасот кілометрів та розмножується антарктичною зимою, тобто під час найтемнішої та найхолоднішої пори року. До того ж імператорські пінгвіни найбільші за розміром. Їхній зріст може сягати 1,2 м, а вага – до 50 кг.

Візит став сюрпризом, бо імператорські пінгвіни не гніздують в районі “Вернадського”, а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від нас, – розповіли полярники.

Востаннє представники імператорських пінгвінів приходили на станцію понад три роки тому – у грудні 2020 року. Теперішній неочікуваний гість вже два дні гуляє поблизу станції і особливо цікавиться “магніткою” – геомагнітною обсерваторією.

Цікаво, чому цей пінгвін прийшов до станції саме зараз? Може, почув неймовірну "новину" про те, що Україна виділила мільйони "на пінгвінів"? Або ж дізнався, що Росія та Китай заблокували рішення про надання імператорським пінгвінам статусу охоронюваного виду, й вирішив шукати захист на "Вернадському"?, – запитав Національний антарктичний науковий центр у своїх підписників.

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