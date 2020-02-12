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Знайомо очкарикам: проблеми власників окулярів в одному фото

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Життєво для всіх, хто носить окуляри - фото 1
Життєво для всіх, хто носить окуляри

Окулярами сьогодні навряд чи когось можна здивувати, адже їх носять не лише люди з проблемним зором, а й просто для стилю. Але у всіх них є спільні проблеми, про які дуже рідко говорять.

На платформі Reddit користувач з ніком kattiper поділився колажем з дуже болючих кадрів для всіх, хто ходить в окулярах. За короткий час допис зібрав понад 37 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів.

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"Усі говорять про те, я складно спати з навушниками. Ви забули про страждання людей, які носять окуляри", – відзначив автор. І справді, на колажі можна побачити усі незручні та малоприємні нюанси, з якими стикаються люди з не надто хорошим зором.

Everyone is talking about how disturbing sleeping with headphones is. You forgot the suffering of people who wear glasses from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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