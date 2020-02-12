У Джакарті створюють не солодкі торти для справжніх чоловіків

Торти з макаронів, від яких точно не відмовляться іменинники

Якщо ви коли-небудь мріяли про торт не з тонною шоколаду, вершків та тіста, а про щось з м'ясом, то в Джакарті вже активно цим заробляють. Щоправда, ці "тортики" роблять з локшини.

Кулінарна компанія під назвою Tot Aw (скорочено від Totally Awesome – Абсолютно дивовижно) виготовляє неймовірні торти з індонезійської локшини із не менш крутими начинками.

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Творці пропонують обирати сирну, м'ясну, курячу начинку або ж морепродукти. До слова, звичайний торт із діаметром у 18 см має два яруси і складається з 14-17 пакунків макаронів. Обійдеться таке задоволення у 140 тисяч рупій і дозволить нагодувати 8-10 осіб.

Джерело всіх фото: instagram.com/tot.aw

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