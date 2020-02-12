Дуже крутий дідусь поділився лайфхаком з книжками у церкві

У мережі дивуються з креативності дідуся, який обожнює читати всюди. Він навіть вигадав, як насолоджуватись улюбленою літературою під час походів до церкви.

На платформі Reddit набуває популярності скріншот допису стрімерки GingerKittyCat про її дідуся. За короткий чай фото побачили понад 23 тисячі осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі. А все тому, що крутість старенького викликає здивування та захват.

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"Я нарешті спитала у свого дідуся, чому так багато книжок заклеєні чорним скотчем. І він відповів, що обклеїв обкладинки, аби книги нагадували Біблію і їх можна було читати у церкві", – йдеться на скріншоті зі знімком.

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