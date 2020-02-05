Знайди Вільнюс: литовське агенство дає можливість безкоштовно відвідати столицю Литви

Литовське агентство розігрує безкоштовну поїздку до Вільнюса на двох. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно запостити в Facebook або Twitter фото, яке описує, чому це місто – дивовижне. Візуалізація може бути будь-якою. Самі організатори, наприклад, помістили пам'ятки Вільнюса у незвичайні локації.

Правда, взяти участь в конкурсі зможуть не всі. У положеннях і умовах пишуть, що можливість відкрита для людей, які живуть у Німеччині, Великобританії, Італії та Ізраїлі.

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Дедлайн – 31 березень 2020. Переможця визначатимуть рендомно. Результати опублікують у групі агентства Go Vilnius і продублюють в особисті повідомлення або на пошту щасливчику. Відповісти організаторам потрібно протягом двох днів, інакше визначать іншого переможця. Відправитися у подорож з другом або подругою (до речі, вам повинно бути по 20 років мінімум) можна в будь-які дати з 1 квітня по 30 червня.

"Приз" включає дорогу в обидва боки (на будь-якому транспорті), три ночі в готелі, сніданки, Vilnius Pass на 72 години. З останнім ви зможете безкоштовно або зі знижкою відвідувати визначні пам'ятки, музеї, кафе і їздити на громадському транспорті.

Для тих, хто нічого не знає про Вільнюс і не зміг знайти його на карті, організатори підготували свої причини. Їх теж можна поширити у соціальних мережах.

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