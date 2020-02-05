Як перевозити алкоголь в літаку: лайфхак від вантажника

Співробітники аеропорту розкрили спосіб пакування багажу, який дозволить уникнути розбиванню пляшок з алкоголем при здачі перед посадкою на рейс. Порадою поділився вантажник, розповівши, що над усе не подобається йому і його колегам в багажі авіапасажирів.

"Найгірше, коли люди упаковують у свою валізу їжу і напої, які можуть зіпсуватися чи розлитися. Особливо сильно дратує алкоголь, запах якого довго не вивітрюється", – заявив він.

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Тому вантажник порадив уважно вибирати валізу для перевезення подібного типу вантажу. "Є чотириколісні сумки в жорсткому футлярі, вони легкі і прості в маневруванні, їх легко складати, і вони з більшою ймовірністю збережуть ваші речі в безпеці", – пояснив він.

Також співробітник аеропорту закликав мандрівників більш відповідально підходити до пакування одеколонів, духів і інших рідин – ретельно обертати їх, щоб при транспортуванні ті не розбилися і не протекли.

При цьому він також додав, що пасажирам не потрібно надмірно перевантажувати сумку. Адже, зізнався вантажник, він з колегами часто просто кидають важкі валізи замість того, щоб класти їх акуратно.

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