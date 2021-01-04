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Знайдено зв'язок між романтикою і здоров'ям

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Романтика - фото 1
Романтика / menslife

Фахівцями був проведений експеримент, в якому брали участь 100 людей. Дослідження показало прямий зв'язок між нашими романтичними стосунками і станом здоров'я.

Американські вчені з'ясували, що наявність романтичного партнера може значною мірою полегшувати реакцію організму на стресові ситуації, а також сприяти зниженню зайвої ваги і артеріального тиску.

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Для них спеціально створювали стресові умови, занурюючи їх ноги в холодну воду. Виявилося, у випадку знаходження поруч зі своїми коханими учасники експерименту показували велику опірність стресовому чиннику, а також у них меншою мірою підвищувався артеріальний тиск.

Як заявили дослідники, це актуально тільки в тому випадку, якщо між партнерами виник тісний романтичний зв'язок. А ще чоловік, який здатний створити романтичну обстановку, мимоволі доводить своїй жінці, наскільки вона для нього важлива. Іншими словами, він показує свою повагу, розуміння, почуття. Саме, в такі моменти леді захоплено думає про те, що вона кохана і бажана, що її зрозуміли і почули.

Знайдено зв'язок між романтикою і здоров'ям - фото 441763

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Джерело: menslife
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