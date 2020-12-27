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Учені розповіли, яких чоловіків вважають найкращими коханцями
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Якість сексуального життя у парі залежить від безлічі речей, причому деякі з них досить несподівані. Ми, звичайно, завжди здогадувалися, що одним відмінним знанням поз Камасутри та наявністю дзеркала на стелі не обійдешся, але вчені підтвердили наші смутні побоювання.
Троє соціологів – Деніел Л. Карлсон з Інституту Юти, Аманда Міллер з Університету Індіанополіса і Шерон Сасслер з Корнельського університету – провели дослідження, в основу якого лягли 2 масштабні опитування: 1992-1994 років і 2006 року. У цілому в них взяли участь 11 000 людей з різних соціальних верств.
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Усі учасники відповідали на таке питання: що для них важливіше в міцних стосунках – хороший секс, вірність, розподіл побутових обов'язків у парі? Вчені прийшли до висновку, що перший і третій пункти мають пряму залежність один від одного. У парах, де обидва партнери ділили домашні обов'язки порівну, відчували велику радість від власної сексуального життя у порівнянні з тими парами, в яких роботою по дому займався хтось то один (і цим кимось найчастіше була саме жінка).
Пари, в яких хатні обов'язки діляться порівну, регулярніше займаються сексом
Учені з'ясували, що існує залежність між рівнем прибутку й освітою чоловіки, а також його готовністю брати участь у домашніх справах. Чоловіки з вищою освітою і рівнем прибутку, який можна назвати "середнім" і "вищим за середній", залучені в домашні справи значно сильніше, ніж чоловіки з середньою освітою і низьким прибутком.
Більш того, науковці помітили цікаву деталь. Найменше сварилися та частіше займалися сексом ті пари, в яких чоловік брав на себе миття посуду та купував продукти на всю родину.
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