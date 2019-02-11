Знайдено спосіб вчити іноземні мови уві сні

Людський мозок здатний запам'ятовувати нові слова уві сні. Це довели вчені з університету Берна в Швейцарії.

Фахівці провели дослідження і довели, що на певних фазах сну у людей можуть виникати асоціації з незнайомими словами. Вчені провели експеримент за участю 41 людини. Піддослідним уві сні давали прослухати різні пари слів, в яких одне слово було на рідній мові, а друге – на вигаданій. Електроенцефалограми реєстрували показники активності мозку.

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І уві сні можна розвиватися ;)

Після пробудження людям пропонували пройти тест. Завданням було визначити, чи можна описаний вигаданим словом предмет помістити в коробку з-під взуття.

Проаналізувавши результати тесту, фахівці прийшли до висновку, що фрази, прослухані в стадії глибокого сну кілька разів, запам'яталися краще. Таким чином, саме глибокий сон є найбільш сприятливою стадією для засвоєння нової інформації.

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